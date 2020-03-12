志願役軍人酒後聚眾互毆「爆頭噴血」　海軍：依規定汰除撤職

▲警方獲報有人鬥毆立即出動快打部隊。（圖／記者洪正達翻攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄左營基地外11日深夜爆發街頭喋血鬥毆，警方初步調查，整起案件為海軍艦隊指揮部及海軍陸戰隊志願役軍人酒後聚眾互毆。對此，海軍司令部12日表示，對於相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。

高雄左營基地外軍校路11日深夜爆發街頭喋血鬥毆，警方初步調查，整起案件為海軍艦隊指揮部及海軍陸戰隊志願役軍人酒後聚眾互毆，先是一方在小吃部釀起衝突後，另一方不滿被打，又糾眾返回現場報仇，雙方棍棒齊飛，造成1人頭部掛彩送醫，鮮血流滿地。

▲外宿假鬥毆。（圖／記者洪正達翻攝）



警方初步調查，鬥毆起因為雙方酒醉引發口角糾紛，其中一方教唆友人持球棒打人，警方強調對暴力行為決不容忍，絕對嚴正執法並展現維護公權力及社會秩序的決心，呼籲民眾勿以身試法。據了解，由於雙方都屬海軍艦指部、陸戰隊志願役，事後都各自派人前往派出所關心，整起事件中至少有10人參與鬥毆。

海軍司令部12日表示，海軍少數不肖士官兵，休假期間於營外餐敘肇生口角肢體衝突，嚴重破壞軍譽，對於相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。

海軍司令部指出，於防疫期間要求官兵不得營外餐敘或進入密閉空間場所，針對此一違法犯紀事件，海軍除持續加強單位軍、法紀教育，並將本案列為案例宣導，以建立官兵法紀觀念，避免類案再生。

海軍司令部強調，對於所屬肇犯重大軍風紀案件，斲傷軍譽官兵，均依規定從重議處，決不寬貸，確保部隊純淨。

▼警方獲報有人鬥毆立即出動快打部隊。（圖／記者洪正達翻攝）



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