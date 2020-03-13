娃娃車「1檔發動」衝撞捲壓小2男童　家長「人力千斤頂」救出

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1輛安親班娃娃車，日前準備接送國小放學學童時，因駕駛操作不慎，導致車輛暴衝，恰巧1名小2學童經過，被暴衝的娃娃車捲入車底，一旁家長及民眾合力將車抬起救人，男童身上多處擦傷哀號倒地，所幸無生命危險；整起過程被民眾拍照ＰＯ網，指責校方未善盡導護工作，此言論引起正反網友議論紛紛。

▲民眾合力將小2童從車底拉出，駕駛及安親班老師安撫痛苦哀號的男童，等待救護車到來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

ＰＯ網民眾表示，當時正要接小孩放學，該路段因正在施工，導致小朋友放學之後須先走至馬路上到郵局騎樓等帶安親班接送，但因現場無任何的防護措施，所以等待接送的安親班娃娃車都會將車子停在紅線處；剛好1名男童準備上娃娃車時，車輛突然爆衝才把他捲進車底，並ＰＯ文表示「同樣身為家長的我，看到這幕真的很心碎！」認為學校方面根本毫無作為，必須負起最大責任。

救援人員抵達時，發現男童已經從車底被拉出來了，但身上多處擦傷及挫傷，安親班老師在一旁安撫的情緒；消防隊員說，幸好男童身上有背書包，擋住了車子直接輾壓的力道，也趕緊將男童送醫治療；經初步診斷後，擔心有內出血狀況，必須住院觀察幾天。

▲▼男童拉出車底後，因疼痛而哀號不已，身上也有壓傷的痕跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

安親班業者指出，這名駕駛剛來不到1年時間，習慣將車輛排至1檔後熄火下車，當天因為買完東西看見小朋友已經準備上車，便趕緊從馬路對面衝過來，一時忘了檔位在1檔，引擎一發動才會突然爆衝，釀成這次意外。

校方也無奈的表示，因為學校正在進行施工，所以都有加設圍籬，又因為此路段平時車流量也大，學校方面每每到了放學時間都繃緊神經，也有派導護老師加強學童的安全；但有些安親班駕駛因為方便而違規停車，校方也無權強制叫他們離開，也只能默默勸導。

學校方面也說，得知此事後，第一時間也趕往醫院關心學童受傷情況，對於網路上的指責也虛心接受，老師們的努力和辛苦更是不容抹煞，至於網路上對學校的疑慮，因牽涉太多路權及違停事件，也只能交由執法單位處理。至於後續方面，學校則會和相關單位商討後作出進一步的改善。

▲也有民眾目睹娃娃車直接停在馬路上載學童，令旁邊的家長捏把冷汗。（圖／記者黃孟珍翻攝）



►就算爬到樹上！妳還是很美

►遭3打1「輪流甩巴掌」霸凌！苗栗女國中生開吉了 3施暴學生移送法辦