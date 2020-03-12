烏日啤酒廠「單日限量24瓶」酒精開賣！　廠長要員工別買：先給消費者

▲台中市烏日啤酒廠12日下午1時許首度開賣「500ml家庭號」75%噴頭式酒精。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日啤酒廠12日下午1時許首度開賣「500ml家庭號」75%噴頭式酒精，一瓶100元、限量24瓶很快地被民眾搶購一空。烏日啤酒廠宋主任表示，今天台酒全台營運點同步銷售，由於配給量有限，目前只能於銷售日供應24瓶，因數量稀少，廠長也要求啤酒廠員工不要購買，先讓給消費者，而13、14日下午1時也將準時開賣噴頭式酒精。

烏日啤酒廠12日下午1時首度開賣一瓶100元的「500ml家庭號」75%酒精濃度的噴頭式酒精，由於一天限量24瓶，有民眾開賣前1小時即於現場排隊等待，到了販售時間24瓶酒精很快地銷售一空。

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宋主任指出，今天台酒全台135個營運點同步銷售噴頭式酒精，由於台酒的配給量有限，目前就只能在銷售日供應24瓶，他坦言，內部員工也覺得「太少了」，但供應量就是如此，因此烏日啤酒廠廠長特別要求員工不要購買，先讓給有需要的消費者。

宋主任說，噴頭式酒精目前就是於12、13、14日下午1時銷售，每天24瓶，直到下禮拜前不會再有多的份量。而台酒將會配合政府政策來決定未來的配給量，若有增加份額隨時會公告。另外，由於75%濃度酒精是屬醫療用，在疫情結束之後75%酒精將不會繼續販賣。

▲烏日啤酒廠將於13、14日下午1時持續販賣噴頭式酒精。（圖／台酒提供）

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