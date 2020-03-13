世貿聯誼社中餐廳休館兩個月　總經理證實受疫情衝擊：2月生意差

▲世貿聯誼社去年取消會員制。（圖／翻攝自世貿聯誼社官網）

記者黃翊婷／綜合報導

號稱「餐飲資優生」的世貿聯誼社中餐廳受到新冠肺炎（COVID-19）影響，宣布於4、5月休館，讓其他得知消息的同業相當震驚。世貿聯誼社總經理張所鵬證實，餐廳生意從2月下半就急轉直下，這才決定暫停營業兩個月，之後是否會復業，公司目前仍未有長遠計畫。

位於台北世貿中心國貿大樓34樓的世貿聯誼社中餐廳，因為裝潢高雅、餐點精緻，是商務人士聚會商誼的首選地點，如今卻傳出要休館兩個月的消息，讓不少人感到很可惜。世貿聯誼社總經理張所鵬向《中國時報》證實，休館的確是受到新冠肺炎疫情影響，雖然中餐廳暫時停止營業，但是一樓的咖啡館仍會繼續經營，公司方面已經通知員工此事，一切也會依照勞基法規定辦理，至於之後是否會復業，則要等公司評估、規劃後才能決定。

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▲一樓的咖啡館仍照常營業。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，高檔餐廳龍頭世貿聯誼社堪稱是「餐飲資優生」，去年營業滿30年卻迎來重大變革，不僅在當年9月結束西餐廳經營，改將重心放在中餐廳，還取消會員制，希望能吸引更多客群。

無奈這間被香港網路媒體票選為2016年「良好印象」亞洲最佳餐廳的世貿聯誼社中餐廳，也因為承受不住疫情的影響，選擇從今年4月起休館，可見這波疫情對於台灣觀光餐飲業造成的衝擊有多大，後續該如何應對、一般餐廳又該何去何從，也是政府與業者需要考量的方向之一。