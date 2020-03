百老匯熄燈至少一個月！紐約市緊急狀態　禁止500人↑大型集會

▲新冠肺炎蔓延全球。(示意圖/路透)

文/中央社記者尹俊傑紐約12日專電

隨著武漢肺炎疫情惡化,紐約市長白思豪今天宣布全市進入緊急狀態,警告疫情恐變成長達半年的危機。紐約州長古莫下令禁止500人以上集會後,百老匯將熄燈至少一個月。

紐約州政府最新數據顯示,全州2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)確診病例已達328例,一夜之間增加約一半。其中148例集中在爆發群聚感染的韋斯切斯特郡(Westchester County),紐約市則有95例。

白思豪(Bill de Blasio)下午出席記者會時說,到了下週,紐約市確診病例可能暴增到1000例。他為此宣布紐約市進入緊急狀態,因應可能出現的大規模失業、房客遭驅逐、商家歇業與民眾糧食短缺等局面。

.@NYCMayor issues a State of Emergency for New York City in light of the rapid spread of COVID-19. pic.twitter.com/W0lVgjcv0z