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社會 社會焦點 保障人權

「大陸養雞、出3萬月領2700元」　高雄千人上當受騙遭詐8億

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記者洪正達／高雄報導

雄檢日前接獲檢舉，指出「萬大吉」集團非法吸金，以3萬元的代價到大陸養雞場「代養代售」，可在17個月內領回5萬4千元，成功吸引民眾投資後，再藉機推廣其他投資標商品或公司股權，3年多來得手金額高達8億9千萬，受害人數在1000人以上，檢調在3波的搜索行動，將該集團張姓財務長、以及兩間子公司的許姓、朱姓負責人依違反銀行法聲押禁見獲准。

▲▼ 檢調破吸金 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲檢調查到該集團3年多來已吸金8億9千多萬。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，「萬大吉」實際負責人謝姓男子提供的投資方案中，以「雞隻代養代售」最讓民眾歡迎，集團成員以考察名義帶有投資意願的人遠赴中國大陸參觀養雞場，之後再以每股3萬元的價格代養80隻雞，3個月內未下蛋，可得1000元分紅，從第4到第16個月雞隻開始下蛋後，每月可得2700元分紅，直到第17個月後，養雞場再以每隻雞80元的價格回收，投資人可再得6400元，總計17個月的「代養」計畫中，投資人可分得總額為5萬4千元。

雄檢表示，該集團從2016年起以「雞隻代養代售」、「特別股股權轉讓代持」、「教育基金承購代持」、「甲上數位家庭套裝商品代銷」、「智能雲耳機」、「美國OTC股權」等大陸投資產品向民眾推廣，1年內本金報酬率從6%至56.71%，期滿後可還本。

不過，雄檢也進一步發現，謝男為旗下的業務員訂下業績目標，告知只要達標後就可獲得實體股票或美國OTC股權，但達標業務員最後拿到的都是自家公司印製的股票，除此之外，該集團甚至辦理增資，誆騙投資人購買自家發行，只能當作壁紙的股票，零零總總在3年多內最少詐取的8億9千多萬元。

檢調自從2019年10月起發動2波搜索，2020年3月10日發動第3波搜索，全案依違反《銀行法》逮捕該集團張姓財務長、朱姓負責人等多位涉案人員，其中許、朱2人被裁定羈押禁見獲准，但集團首腦謝姓男子及周姓總經理在逃，目前正循線追緝中。

▲▼ 檢調破吸金 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲吸金集團以「雲耳機」作為投資標的對外招攬。（圖／記者洪正達翻攝）

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關鍵字：

萬大吉吸金養雞

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