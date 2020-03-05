MAAKKI團購網拉下線衝「眾籌」　「打米」隔天領回饋…2年吸金1.3億

▲MAAKKI團購網推「眾籌」方案，只要「打米」就能賺點數回饋換人民幣，被起訴涉嫌吸金。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

瑪吉國際公司謝姓負責人成立團購網MAAKKI，推出「眾籌」方案，團友可拉下線，彼此「打米」贊助的話，隔天就能領到千分之4到千分之9的點數回饋，點數除了用來購物還可直接折換現金，等於涉嫌以顯然高於行情的利息吸金1.3億元，台北地檢署5日依違反《銀行法》起訴謝男與集團講師幹部等10人。

檢調查出，謝男原本只是成立單純的團購網，後來事業觸角伸向大陸，因此網站開始使用許多大陸用語，從2016年起，在推出的MAAKKI APP程式中，加入「眾籌」方案，宣稱可以藉由網友之間互相「打米」，以贊助方式互相累積、膨脹團購點數，還能賺得回饋點數。

而這些點數除了可以繼續在團購網中，選購公司洽談的便宜貨物外，也可以向MAAKKI平台換回現金，不過平台只提供人民幣兌換，因此許多網友彼此在台以新台幣現金私下交易，許多網友發現團購網還有紅利賺錢機會，一口氣就投入數十萬到1、2百萬元購買點數「打米」。

2018年間，約40名網友發現無法再如願換得新台幣，覺得遇到詐騙而提告；謝男辯稱這是創新的網路行銷手法，但檢察官認為，MAAKKI提供的點數回饋可換成現金，形同以顯然高於行情的利息吸金，因此依法將謝男等人起訴。

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