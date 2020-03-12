疾管署超前部署！全台167間社區採檢所出爐…一鍵就能查詢

▲中央超前部署，在全台各地指定167家社區採檢所。（圖／姜國輝記者攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也說，以國際現況來看，不能天真地認為，台灣能夠避過社區感染，意味著社區感染無法避免。為了防止社區感染出現後手忙腳亂，疾管署超前部署，在全台各地指定了167家社區採檢所以及重度收治醫院，以便分流人群。

疾管署的公告稱，為了避免新冠肺炎疑似案例即中在大醫院，造成大醫院壅塞，或是出現院內傳播，進而影響醫療院所的服務量能，因此對收治分流進行規劃，只要符合條件，就採取分流就醫的方式。

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依據疾管署訂立的規定，只要出現發燒、呼吸道症狀，且14天內有國外旅遊史或接觸史，或是出現發燒、呼吸道症狀群聚現象，就優先前往指定社區採檢院所就醫，以避免人潮過度集中。

▼陳時中曾說，不能天真地認為，台灣能夠避免社區感染。（圖／記者屠惠剛攝）

規定寫到，若個案經過醫師評估，符合新冠肺炎的通報定義，就要評估是否有單人隔離病室能收治，若有轉診需求，則進一步通報衛生局，由衛生局安排轉診到指定重度收治醫院。

目前全台共有167間指定社區採檢院所、50間重度收治醫院，其中基隆市共有4間、台北市20間、新北市18間、宜蘭縣7間、金門縣1間、桃園市12間、新竹市5間、新竹縣6間、苗栗縣6間、台中市20間、南投縣6間、彰化縣14間、雲林縣6間、嘉義市5間、嘉義縣4間、台南市13間、高雄市24間、屏東縣15間、澎湖縣8間、花蓮縣9間、台東縣7間、連江縣5間，共計215家醫院（金門、連江縣各有一間醫院擔任社區採檢院所與重度收治醫院）。

此外，疾管署還推出了地圖查詢系統，只要點進網站，就能透過地圖查詢，得知離自己最近的採檢、收治院所在何處，相當方便。

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▼疾管署指定的篩檢院所一覽。（圖／翻攝疾管署網站，點圖可放大）

