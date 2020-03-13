40年第一次首見！首爾金浦機場國際航班「0起降」　樂天機場免稅店暫停

▲金浦機場。（圖為資料照／記者謝婷婷攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

南韓疫情嚴重緊接在中國大陸、義大利及伊朗之後，航空業也首當其衝，首爾「金浦機場」12日完全沒有任何國際航班起降，是金浦機場開航40年以來第一次（也是國際線2003年開航後第一次）。南韓輿論預測，隨著疫情蔓延，國際航班恐暫時會有一段時間「零起降」。樂天免稅店的金浦機場分店從12日開始暫停營業。

金浦機場目前只有往來日本、中國大陸、台灣等地航線，由於日本9日起對韓國採取「入境限制」，航班大減，每天僅有1、2個航班。

疫情期間，已有超過120國與地區對南韓實施入境管制。大韓航空、韓亞航空等已停飛多條國際航線。據濟州道統計，2月1日至3月1日訪問濟州的大陸旅客4355人次，比去年同期減少94％。韓日兩國3月9日起互相實施入境管制，赴韓日人也大減。

樂天免稅店表示，金浦機場店從12日開始暫停營業，將根據金浦機場的航班及旅客量，再決定何時重新開業。此外，樂天免稅店「市內免稅店」營業時間也縮短，12日起營業時間為上午9時30分到下午5時30分。

另外，新羅免稅店也決定將「金浦機場店」的營業時間改為上午8時到下午5時。之後將視情況，考慮是否暫停營業。

據南韓航空協會（KoreaCivilAviationAssociation）發佈統計數據顯示，南韓航空公司2月底國際線旅客比去年同期下降65.8％；預計至6月，南韓航空公司的損失將超過5兆韓元。

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