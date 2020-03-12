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日本企業攜手大陸開發檢測套裝　15分鐘內出現紅線代表GG了

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▲▼檢測套裝可以檢驗出早期染病階段的患者。（圖／翻攝自倉紡企業官方網站）

▲檢測套裝可以檢驗出早期染病階段的患者。（圖／翻攝自倉紡企業官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本紡織企業倉紡（Kurabo）12日宣布，將在16日發售一款檢測套裝，可以在15分鐘之內檢測出是否感染新冠肺炎，比起傳統的PCR檢測可以縮短不少時間，價格落在使用10次2萬5000日元（約台幣7266元），是與中國檢測試劑企業共同開發，根據內部研究顯示，每天可以提供約1萬人檢測。

倉紡企業表示，該試劑盒使用少量血液樣本和檢測試劑，如果反應為陽性，會在15分鐘內出現一條紅線，檢測精度高達95％，相比傳統的檢測方式需要花上數個小時，可以大幅縮短反應測試的時間和成本。

除此之外，處於早期感染類型的患者，使用傳統的方式很難檢測出來，但這款檢測套裝可檢測出感染時體內產生的特異性抗體，進而確認是否感染。

隨著檢疫需求的增加，促使研究機構和製藥公司加大力度開發新的診斷方法，日本國內多家企業、廠商也不斷朝著讓檢驗更快速、精確的目標前進。目前精密設備製造商島津公司已經預告，已經開發出一種新的檢測方法，會在3月底發布。

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