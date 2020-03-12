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為防疫傳遞正確資訊　LINE提供政府機關申請「公共服務」帳號

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▲為防疫傳遞正確資訊　LINE提供政府機關申請「公共服務」帳號。（圖／LINE提供）

▲為防疫傳遞正確資訊，LINE提供政府機關申請「公共服務」帳號。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

為了協助台灣的政府機關有效傳遞正確的官方資訊，LINE 今（12）日宣布為中央政府一二三級機關與縣市政府提供「公共服務」帳號，讓政府機關在近期的防疫時期免費推播防疫措施等相關宣導，未來在緊急需求時，LINE也將放寬訊息上限，讓政府機關發布攸關民生、防災、防疫等資訊。

LINE通訊軟體在2011年日本東北大地震之後正式上線，開發的初衷是希望讓每個人都能在重要的時刻，與最親近的親友快速有效的溝通，確保安全並減少損失，而今年初自新冠肺炎(COVID-19)疫情爆發以來，衛生福利部疾病管制署便利用「疾管家」帳號（ID: ＠taiwancdc）推播跟防疫相關的資訊，讓將近200萬的台灣民眾掌握正確的官方宣導訊息，達到即時有效的溝通。

LINE 台灣董事總經理陳立人表示，為應對這次新冠肺炎疫情，LINE透過平台上的各種服務與技術，匯聚政府各部會與在地夥伴的資源一起做出各種努力，因此除了開放「公共服務」帳號，也將採取一些舉措希望能協助台灣民眾掌握正確的資訊，希望幫助居家檢疫者或隔離者安心健康。 

LINE表示，自疫情爆發以來，LINE TODAY協助中央流行疫情指揮中心隨時發布疫情最新資訊，對於重大的防疫資訊，LINE TODAY會以首頁加強宣導，截至2020年3月8日止，疫情新聞總瀏覽量達1.3億，平均每天不重複的瀏覽人次達54萬人次。

▲為防疫傳遞正確資訊　LINE提供政府機關申請「公共服務」帳號。（圖／LINE提供）

▲LINE全力協助中央流行疫情指揮中心隨時發布疫情最新資訊。（圖／LINE提供）

LINE指出，LINE TODAY在台灣事實查核中心、Cofacts真的假的、MyGoPen、蘭姆酒吐司四家專業的民間查核夥伴的協助下，也利用「防疫闢謠報你知」以及首頁下方的「謠言破解」專區，隨時指正網路上的錯假訊息，截至2020年3月8日止，「謠言破解」專區累積超過126則與新冠肺炎相關的闢謠查核文和澄清文，總瀏覽量達300萬，有效聚合正確的防疫措施與資訊，方便用戶傳散分享。

LINE分享，當醫療用口罩成為重要的防疫物資，如何更便利的買到口罩也成為用戶最迫切的需求，因此台灣團隊從規劃到上線，48小時之內通力協作於2月5日在LINE SPOT中推出「口罩地圖」，串接健保局的公開資料，讓全台用戶只要打開LINE，都能根據所在位置，尋找就近的口罩販售藥局與數量，並從3月9日起，LINE廣告平台一律暫停接受醫療口罩廣告，在所有廣告版位中嚴格禁止刊登醫療口罩廣告。

LINE宣布在台灣推出的LINE TV與LINE MUSIC有高品質的線上影音串流內容，這兩種線上服務14天免費體驗序號已提供給新北市、桃園市、新竹市、基隆市、宜蘭縣等地方政府作為居家檢疫包，自3月18日起，LINE MUSIC的體驗序號將全面開放給全台用戶，作為居家的生活調劑。

此外， LINE 也集結韓國、台港的漫畫創作者，分別自2020年3月10日與2020年3月17日起，在數位漫畫平台LINE WEBTOON上推出防疫特輯，以自發性的創作內容，接力傳遞溫暖的正能量，為讀者和社會打氣，而LINE 將持續關注台灣的疫情發展，陪伴台灣社會一同度過這次的疫情。

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