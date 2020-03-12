台灣草蝦暨養殖協會會員大會　期許促進永續發展

▲台灣草蝦暨養殖協會，在台南市七股區勤富水產魚蝦苗場舉辦會員大會，台南市長黃偉哲等人親自到場祝賀關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣草蝦暨養殖協會，在台南市七股區勤富水產魚蝦苗場舉辦第1屆第1次會員大會，由理事長陳勤富主持，台南市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃及台南市議長郭信良及市議員方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、陳昆和、謝財旺等多人到場祝賀。

世界科學院院士及中央研究院院士廖一久、台灣大學甘俊二教授、行政院雲嘉南聯合中心副執行長王開玹也都到場，對於協會抱持著認同與支持的態度，並對於台灣養殖界的未來寄予厚望。

理事長陳勤富表示，該會設立於2019年10月24日，為一全國性、非營利性非政府組織，成立目的在於增進養殖業者意識，協助養殖業政策的釐訂，以確保養殖業者權益，促進台灣草蝦暨養殖業的永續發展。

陳勤富說，協會以永續發展為目標，改造現今養殖環境 在於積極面對極端氣候變遷問題來保護環境，在未來水資源、糧食不定時的缺乏，人類束手無策的時代，又面臨沿海土地海水入侵，地層下陷，到處都是荒廢無法在利用的情況，應研發以維持生態指標的一套保護環境策略和充分利用的養殖工法。

陳勤富又說，未來應以永續保護養殖土地又容易設置實施落實養殖無毒養殖的工法，而且規劃節能省電省水，可以讓沿海弱勢族群有簡易的工作執行，建立初期能低成本投入，創造高經濟收入的方法，內容執行過程需為調整出優良水質，養殖出完全無毒、具有高營養蛋白質的水產產物，並推廣用保護環境教育下一代保護環境。

陳勤富指出，協會結合學術單位進行產學合作研究開發，包括台灣大學生物環境系統工程學所蕭友晉、潘述元教授；台灣大學生物環境系統工程學所教授、台灣大學化學工程學系楊晏青博士、國立中山大學海洋科學系洪慶章教授、 國立屏東科技大學水產動物疾病研究室楊忠達教授及蔡嘉洺獸醫師、大葉大學食品暨應用生物科學系吳建一博士、國立高雄科技大學特聘教授黃榮富博士等共同研究（魚蝦貝蟹）的生長過程紀錄與解決傷亡病毒發生來進行追蹤治療，根治共同研究探討出解決養殖戶現場的狀況，來改善養殖戶的周遭環境及水體優質穩定化，更能在多層次的把關下共創達到永續經營的結合。

理事長陳勤富強調，他非常希望這個產與學的結合，可以運用台灣地形氣候條件，就地利用的充分改造，為養殖戶帶來全新安全無毒的生態式節能減碳省水養殖模式，同時也希望地方及中央官員可以更重視養殖漁業，確保國民健康的營養均衡的水產蛋白質來源，協助協會來推動養殖漁業的永續創新發展，促進媒合學術與產業鏈的革命性研究開發及跨國水產行銷，進而培育更多年輕人投入潛力無窮的養殖產業鏈，創造國家更強的競爭力。

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