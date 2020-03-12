台灣抗議被納入中國！　約翰霍普金斯大學疫情地圖改名「其他」　





▲外交部發言人歐江安表示，已和約翰霍普金斯大學展開交涉。（圖／記者李毓康攝）

中央社／記者江今葉

美國約翰霍普金斯大學的新冠肺炎疫情圖昨天將台灣項目取消並納入中國疫情後，今天再將台灣「改名」成「其他」。這個名為「其他」的項目點進去只有台灣疫情說明。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）建立的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情地圖中，台灣在「確診國家和地區」一欄的顯示名稱從2月初的「台灣」變成「台北及周邊地區」（Taipei and environs）。

負責網站開發的約翰霍普金斯大學土木暨系統工程系副教授賈德納（Lauren Gardner），昨天在接受美國新聞網站Axios詢問時表示，已發現台灣顯示名稱與先前不同，承諾立即改回「台灣」。但隨後不僅沒有改回「台灣」，「確診國家和地區」一欄已不見台灣，而是連同香港、澳門放入中國疫情下。但點進地圖後，顯示的仍是「中國台北及周邊地區」。

但今天網站欄目再度調整，台灣雖然不再放在中國項下，但卻也沒有以「台灣」為名單獨列名，而是以「其他」（Other）欄目代之，但點進這一欄目，裡頭只有台灣的疫情確診數目，名列確診48起，一人死亡。

至截稿為止，賈德納與約翰霍普金斯大學公關部門皆未回覆對於變更台灣名稱的詢問郵件。

外交部發言人歐江安說，約翰霍普金斯大學依據世界衛生組織（WHO）的疫情報告，將台灣納入中國疫區，並稱台灣為「台北及周邊地區」。對此不當標示，外交部已責成駐美代表處立即向約翰霍普金斯大學展開交涉，並要求更正。