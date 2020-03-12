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陸官媒反指控台灣「發動網路資訊戰」 陸委會：無事實根據不回答

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▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸官媒環球時報12日報導，指出「台灣某些特種部門」趁疫情期間，對台灣發動大規模網路攻擊竊密行動。對此，陸委會發言人邱垂正表示，「沒有事實根據的問題，不做任何說明。」

日前，對岸網軍疑似攻擊台灣製造疫情假消息，大陸官媒環球時報今引述一名「網路安全權威人士」消息，疫情發生以來，大量來自台灣的釣魚郵件偽裝成「新冠肺炎防控內部參考手冊」、「中疾控傳防發檔」等主題。

▲▼ 大陸官媒環球時報指控台灣特種部門發動網路資訊戰。（圖／翻攝 環球時報）

▲大陸官媒環球時報指控台灣特種部門發動網路資訊戰。（圖／翻攝 環球時報）

該報導指出，這些釣魚郵件目標都是對大陸的黨政機關、醫療衛生系統、科研機構和大專院校、商業機構等領域。只要使用者打開文檔，資料馬上被竊取。「權威人士」還指出，這些網路攻擊郵件的源頭正是「台灣某些特種部門」。對此，陸委會表示，沒有任何根據事實，無法做回應。

環球時報指控，內容也沒有舉出實際案例，外界持保留態度。反倒是，前陣子對岸網軍發動網路資訊戰，散佈假疫情消息攻擊台灣，我方檢警有掌握確切資料。未來，如何分辨網路真假消息，民眾可以使用台灣事實查核中心，社交軟件ＬＩＮＥ也有訊息查證服務，方便民眾確認消息來源的準確性。

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