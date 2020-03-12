出手救小黃！計程車紓困4月起實施半年　加油每公升「補貼4元」、每月2千

▲受疫情影響，計程車生意大受衝擊，交通部將祭油價補貼。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）重創國內交通運輸相關產業，交通部今（12）日公告「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」條文。其中，針對計程車部分，每輛每月以補貼500公升汽（柴）油或液化石油氣為上限，每公升補貼新台幣4元，等於每月補貼2000元。交通部表示，該辦法4月1日上路，實施時間為期6個月，預計近日就會公布相關要點。

交通部表示，針對計程車客運業的營業車輛，於公路監理機關登記列管牌照有案者，每輛每月以補貼500公升汽（柴）油或液化石油氣為上限，每公升補貼新台幣4元，為期6個月；補貼油量額度未於當月份用罄者，得延長至中華民國109九年12月31日前使用。

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▲為避免遭到傳染，司機大哥紛紛掛上口罩載客。（圖／記者湯興漢攝）

交通部路政司副司長張舜清表示，過去在SARS期間及油價高漲的時候，曾補貼過計程車加油券，這次因應疫情，也參考當時的想法，希望以補貼油價的方式，協助計程車業者減低成本負擔。在邀集經濟部、中油及台塑兩家油品公司及相關公路主管機關研商討論後，也確定補貼作業要點。

相關紓困方案作業要點近期就會公布，交通部表示，方案將於4月1日上路、實施半年，會持續至9月30日止，這次規劃以加油卡方式來提供補貼，並以此做註記，目前針對相關資訊系統也在做設計，這部分還在處理中，兩家油品公司也會另外發布申請方案。

根據規劃，受補貼計程車應向中油或台塑擇一申請計程車加油卡，並自當月起獲領油料補貼，該卡片會具備辨識車號功能，卡片登載車號與該計程車車號相符者，才得使用。