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「配方的靈魂在豬油」她驚見祖傳料理在網上賣　怒嗆抄襲挨告獲不起訴

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▲▼ 超市醬料區 。（圖／資料照）

▲駱女傳授祖傳「香蔥菜脯」時，強調不可營利，之後竟發現楊女公司在網上賣「香蔥菜脯」，氣得在臉書質疑對方抄襲，挨告公然侮辱獲不起訴。（示意圖，非新聞當事品牌／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

家興盛公司以製造辣椒醬、小魚乾醬、菜脯醬等商品為主要業務，並以「大女兒」為商標，楊姓負責人跟謝姓友人於2018年2月間，一同見習駱姓友人祖傳的「香蔥菜脯」，駱女傳授時，強調配方不可營利，不料半個月後，竟發現家興盛公司在網上賣香蔥菜脯，氣得與謝女在臉書上嗆對方抄襲，讓楊姓負責人不滿提告；士檢偵查後，認為駱女和謝女質疑有據，處分2人不起訴。

駱女到案後供稱，她向家興盛負責人楊女、謝女，傳授外婆的「香蔥菜脯」配方，過程中強調「這道菜的靈魂在豬油」，並表明配方不可拿去營利，楊女不但當場抄寫筆記，還拿了2瓶菜脯回去；不料半個月後，她驚見家興盛在網上賣「香蔥菜脯」，楊女接受質問時更謊稱「沒有豬油」，她抓包後才氣得在臉書上發文，提醒大家尊重原創，並號召抵制對方產品。

謝女則表示，她當時接到駱女通知被抄襲，趕忙聯繫楊女，當時楊女稱產品沒放豬油、與駱女的配方不同，但駱女堅稱家興盛的「香蔥菜脯」裡放了豬油，她認為有必要澄清，才會發文「請支持原創，抵制大女兒嚴選伴手禮之香蔥菜脯」等文。

楊女則表示，駱女傳授配方時有喝酒，當天做出來的菜脯醬是失敗品，而她之前就已和涵碧樓主廚研發辣菜脯醬，並於2018年4月間正式販售；她也出示與駱女的對話紀錄，表示有向駱女「打招呼」，提到即將推出的辣椒醬，味道和駱女傳授的不會一樣，沒有打算將對方的配方偷走，更強調「沒有豬油」。

檢方調查後，發現家興盛賣的香蔥菜脯裡面「有豬油」，即使在比例、成份上有所原創，但與楊女先前向駱女稱「沒有豬油」違背，駱女雖然發文用詞較為強烈，但基於合理懷疑，並沒有損害楊女、家興盛公司名譽的真正惡意；且家興盛向民眾販售產品，公司產品來源與公眾利益有關，駱、謝2人發文質疑楊女抄襲，仍在可受公評之事的範圍內，認2人未構成公然侮辱、加重誹謗犯行，處分不起訴。

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