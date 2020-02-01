閉眼解魔術方塊遭抄襲還放YT　台灣紀錄保持人洪啟倫怒告！被告和解下架

▲魔術方塊的國內頂尖的魔術方塊盲解選手洪啟倫，向台南市警二分局提告，指控1名黃姓男子涉嫌抄襲他魔術方塊破解法，並引用到Youtube涉侵犯著作權。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2016台灣記憶總冠軍、多項台灣魔術方塊解盲紀錄刷新者，目前經營記憶法及魔術方塊教學的國內頂尖盲解選手洪啟倫，日前向台南市警二分局提告，指控1名黃姓男子涉嫌抄襲他魔術方塊破解法，並引用到Youtube涉侵犯著作權，經警方介入調查後，黃男影片下架，雙方達成和解，警方籲尊重智慧財產權以免觸法。

台灣魔術方塊多顆「盲解」紀錄保持人洪啟倫，在2017年7月16日第9屆「小丸號」魔術方塊比賽中，以33秒在盲解組奪冠，「轉魔方塊有公式可循，轉愈快、公式愈多！」除了比速度，也有許多特殊玩法，例如單手解、腳解，還有最高境界的蒙眼解。洪啟倫不僅是一名盲解選手，也是2016年台灣記憶協會紀錄保持人。

在2018年8月17日 Asian Championship亞洲錦標賽在台灣比賽時，洪啟倫再刷新紀錄，在遮眼下24.80秒鐘完成魔術方塊 BLD盲解（矇眼復原），他鑽研魔術方塊與記憶法多年，累積刷新約「一打」的台灣紀錄。洪啟倫在網路上開設台灣最專業的魔術方塊教學平台「一小時學盲解」創辦人，他將2018年獨特的魔術方塊 BLD盲解拆解等影片上傳Youtube上，也有數萬人次瀏覽。

▲台南市警二分局偵查隊副隊長黃文成呼籲民眾，要尊重智慧財產權以免觸法。

據了解，在1個月前有1名黃姓男子也錄製相同解法的影片上傳，洪啟倫認為自己的著作權遭侵犯，多次要求對方回應，但黃男沒理會，洪啟倫即向台南市警二分局提告，指控黃男涉嫌違反智慧財產權，經二分局警方介入調查，雙方才和解，黃男並下架影片。台南市警二分局偵查隊副隊長黃文成呼籲民眾，要尊重智慧財產權以免觸法。