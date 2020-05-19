居家檢疫「騎車買宵夜」罰10萬不繳　花蓮台商「千萬別墅」慘遭查封

▲花蓮一名台商因違反居家檢疫規定遭開罰10萬，卻遲遲未繳納，位於瑞穗的別墅遭法務部查封。（圖／翻攝執行署花蓮分署）

記者陳羿妏／花蓮報導

花蓮縣一名鄭姓台商今年3月自大陸返台後，因未遵守居家檢疫規定「騎自行車外出買宵夜」遭花蓮縣衛生局開罰10萬元，然而鄭男卻遲遲未繳納，因此交由法務部行政執行署花蓮分署執行。對此，花蓮分署18日上午查封鄭男於瑞穗鄉的3層樓別墅，而鄭男當日下午也已立即申請分期繳納。

花蓮分署提到，鄭男長年旅居大陸，實際上沒有居住在戶籍地，而移送執行前已出境返回大陸，經國稅局資料顯示，鄭男於國內並無任何所得可供執行，僅有一棟位於花蓮縣瑞穗鄉、且設有上千萬高額抵押權的3層樓不動產，因此為避免「鄭男脫產」，18日上午與書記官、花蓮縣衛生局人員前往現場查封該不動產。

對此，鄭男18日傍晚透過友人申請「分期繳納」意願，花蓮分署也強調，目前本案已進入分期協商程序，只要鄭男分期繳納完畢，不動產的查封登便能立即塗銷。

花蓮分署表示，在歷經多起裁罰案件經強力執法及媒體大幅報導後，近期花東地區已無新增裁罰案件，顯見政府部門通力合作強力執法，確實有效遏止恣意違反防疫規定之行為，持續保持花東地區迄今零確診紀錄。在臺灣疫情日漸趨緩下，仍賴全體國人與政府部門上下一條心，迎接防疫新生活運動，保持適當社交距離、落實個人衛生防護、出入實名制，以共同維護全體國人的健康。

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