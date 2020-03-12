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新竹女拳王陳念琴約旦打入資格賽　將前進2020東京奧運搶金牌

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▲陳念琴與教練柯文明合影。（圖／新竹市政府提供）

▲陳念琴與教練柯文明合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020東京奧運拳擊亞洲／大洋洲區資格賽日前在約旦安曼舉行，新竹拳擊之光陳念琴面對蒙古選手尤拉貝蕾（Shinetsetseg Uranbileg），以5比0輕取對手晉級4強，確定生涯第2次進軍奧運，並於10日面對泰國選手馬妮孔（Baison Manikon），也已大幅度比分5比0，順利進入決賽。新竹市長林智堅表示，很開心拳擊女王將再次挑戰奧運殿堂，新竹市會是念琴最佳的後盾，邀請新竹市民能夠一起為她加油。

新竹市政府教育處表示，本屆奧運拳擊參賽資格，一律透過奧運資格賽產生，陳念琴所屬的69公斤級，選手們必須在亞大區資格賽取得前4名者，方能獲得東京奧運參賽資格；而陳念琴名列亞大區資格賽頭號種子，首戰倘若得勝，便進入前四強，獲得奧運參賽資格。因此首戰對戰蒙古選手時，陳念琴從第一回合就掌握主控，不論主動出拳，或是第一時間反擊，都牢牢把節奏控制在自己這邊，首回合至少4拳明顯打中Shinetsetseg Uranbileg頭部，場中五位裁判都給出10分的得分；第二回合陳念琴依舊沒給對方太多機會，同樣拿到5個10分，來到第三回合後段，Shinetsetseg Uranbileg努力尋求重擊擊倒陳念琴的機會，但陳念琴以連續組合拳防禦，以厚實的實力取勝對手晉級4強，讓陳念琴順利拿下奧運門票，接下來力拚本次資格賽冠軍，為奧運的種子序取得最好優勢。

請繼續往下閱讀...

長林智堅表示，新竹市拳擊項目成績斐然，新竹市府全力支持各項拳擊運動，更支持全國性的賽事在新竹市辦理，讓在地選手時刻承接來自全國各地高手們的拳力激盪，積極提升基層選手的賽事戰力，更步步邁向國際，打進奧運。

「因為是奧運資格賽，每位選手的壓力都很大，尤其念琴是很穩的第一種子選手，壓力比其於新手更大」。教練柯文明指出，對手是比較沒經驗的選手，主要戰略是掌控時機、距離，把對方控制在一定的程度。在賽前情蒐對手不會走動攻擊，所以要陳念琴抓好時間差應戰，畢竟拳擊不到最後不能決定勝負，任何一刻都是很重要。念琴取得勝利後，對中華拳擊代表隊也是吃下定心丸，拿下第一張門票，其它選手也會信心大增，激勵大家。

「這次我的目標就是金牌！」陳念琴受訪時提到，4年前里約奧運初體驗很快就被淘汰，但經過里約失敗自己也不斷成長精進，為了這次東奧我已經準備4年了，我有信心奪下獎牌。

教育處長黃錦能表示，新竹市拳擊運動在全國賽事或國際賽會都有出色表現，每年市府都非常重視培育拳擊基層運動選手，108年度共有虎林國小、富禮國中、三民國中、建華國中、成德國中、成德高中成立拳擊培訓站，更拓展到清華大學等四級培育，並且逐步展現成果；109年度拳擊更是本市基層訓練培訓重點項目。打造本市區成為培育國內優秀拳擊選手的搖籃，未來期待在更多國際賽場上看見新竹之光。

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