開學防疫動起來　林智堅視察校園午餐防疫

▲新竹市長林智堅視察上學及營養午餐團膳防疫措施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今(25)日各級學校開學，為因應武漢肺炎疫情，新竹市長林智堅一早前往西門國小視察上學防疫SOP，並至民富國小視察營養午餐團膳防疫措施，確保校園各項防疫滴水不漏。林智堅表示，開學第一天，校門口瞬間車流量大，他已指示跨局處近日協助交通疏導，另，家長最關心的營養午餐衛生安全，他今日特別視察團膳廚房防疫措施，並指示「校園營養午餐三要二不」，食材要在地、進出要管制、溫控要確實、配膳不交談、用餐不分食，「政府用心、市民放心」，一同守護市民的健康安全。

今(25)日一早，林智堅在教育處長黃錦能、警察局長鄧學鑫、西門國小校長陳進豐陪同下，視察西門國小周邊警察疏導交通的狀況，以及學校入口的體溫篩檢區、校內健康中心防疫區。

由於校門口瞬間汽車機車流量大，林智堅指示各局處共同協助交通疏導，並要求學校落實「掌握防疫物資、宣導健康自我管理、進校門量測體溫、教室消毒並保持通風、正確勤洗手、隔離安置措施」等六大措施。

林智堅也指出，防疫視同作戰，各校為防疫而將出入口集中為一，瞬間汽機車流量大，因此防疫期間會責成警察局、交通處、教育處，於開學期間共同加強交通疏導，也務必了解盤點各校狀況，予以協助。

隨後，林智堅即趕往民富國小視察營養午餐團膳防疫工作，校長胡如茵仔細講解午餐處理原則與嚴謹的防疫工作，除肯定竹市學校對於營養午餐以最高標準處理外，林智堅也強調務必做到「食材來源要在地、人員進出要管制、食物烹煮溫控要確實、配膳食不交談、學生享用午餐不分食」的「三要二不」原則，市府會與各校用最嚴謹的態度執行各項防疫工作，守護市民的健康，市府用心，請市民放心。

黃錦能表示，校園中央廚房規範嚴格，因應武漢肺炎，全市所有團膳工作人員在進入廚房前、出菜前也都會再次確定體溫，也每日掌握工作人員的健康狀況；廚房規範方面，出入廚房管制，非必要人員禁止進入，料理過程落實溫控，每項食物都達到殺菌溫度才起鍋。同時，針對孩子更加強宣導配膳不交談、學生用餐不共食觀念，降低飛沫傳染風險，守護孩子用餐安全。

教育處也表示，市府推動「3章1Q」政策，讓46所中小學營養午餐達標率百分之百，竹市孩子的營養午餐，有九成以上來自在地食材，為全國第一，為全市孩子的食安嚴格把關。