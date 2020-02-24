迎接開學日竹市校園防疫再升級　林智堅赴校視察

▲新竹市長林智堅與教育處、衛生局、交通處、警察局前往培英國中視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2月25日開學日即將到來，因應武漢肺炎疫情，新竹市長林智堅日前推出「六大校園防疫守則」、「校園防疫手冊」，為開學日嚴陣以備，今（24）日並與教育處、衛生局、交通處、警察局前往培英國中視察，啟動跨局處機制一一確保校園的防疫SOP整備完畢，包括校門量額溫消毒機制、隔離室、物資整備、教室全面消毒、正確勤洗手等，也特別責成交通處警察局協助開學日的交通疏導，他表示，市府用嚴謹態度面對防疫工作、超前部屬，替師生的健康把關，「政府用心，市民放心」。

林智堅表示，武漢肺炎疫情持續擴散，但台灣國人上下面對疫情有決心，竹市府也加強各局處工作，為了開學日作了許多整備，因為培英國中為本市大校，師生人數超過兩千位，他今日特別前往視察，除了確保桌面、門把皆消毒完畢，也親自示範正確洗手的七步驟「內、外、夾、弓、大、立、完」，希望在市府協助下，讓防疫工作做到滴水不露，讓孩子健康學習，家長都能放心。

林智堅也強調，面對防疫工作，市府一向應該料敵從寬、禦敵從嚴，並以「六大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫，強化行政團隊橫向聯繫，資訊互通，對抗疫情絕不被動。

教育處長黃錦能表示，20日已協同新竹市環境保護局辦理校園環境消毒，確保開學前校園環境清潔與消毒完畢，黃錦能處長也強調，市府除了擬定六大校園防疫守則，也在日前推出「校園防疫手冊」，整理停課標準、校園防疫sop，也貼心製作開學最安心的「六大防疫QA」，針對家長最關心的午餐衛生、防疫物資、大型群聚校園活動等一一解惑，也師生一目了然掌握防疫步驟。

「防疫，是需要全校親、師、生一起達成的。」培英國中校長丁淑觀表示，感謝市府提前部屬，在開學前協助進行公共空間的消毒，讓學校順利的開學，現在學校完成疫情小組之成立，並規劃學校疫情通報流程，盤點防疫物資，統計中港澳師生入境狀況，並「請各班導師在班級群組內加強宣導防疫相關措施。」

建功國小護理師吳欣怡表示，開學前學校內部積極的討論開學前後的校園防疫管理，更積極的請家長們協助配合各項填報與防疫管理作業，並強化教師防疫概念，希望能在開學後不影響學習的狀況下做好防疫工作。