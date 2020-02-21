竹市61所校長防疫會議　林智堅宣示「校園防疫六守則」

▲新竹市長林智堅21日前往舊社國小視察校園消毒作業。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應2月25日高中(含)以下學校及公立幼兒園開學日，新竹市長林智堅21日前往舊社國小視察校園消毒作業，下午則邀集全市公、私立高中職以下共61位校長齊聚召開防疫會議，他指出，「政府用心，市民放心」，新竹市府已擬定開學前、後的防疫工作，包括開學前做好61所學校全面消毒，並已備齊口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，開學後請各校務必遵守「六大校園防疫守則」，包括自主健康管理、進校量體溫、確實掌握防疫物資、正確勤洗手、校園消毒保持教室通風、隔離安置措施等，各校校長務必把關落實；針對發燒居家隔離的學生，市府也提供各校線上學習平台供孩子在家學習，市府也已備齊2400台平版電腦支援。

林智堅表示，料敵從寬、禦敵從嚴，市府過年前就已開設二級指揮中心謹慎面對，隨時掌握最新疫情發展；面對即將到來的開學日，在市府協助下，包括針對各校園、開放場所全面環境消毒，他今一早也前往舊社國小視察消毒工作，特別叮嚀校方，學童常接觸的區域一定特別加強消毒與清潔；此外，市府備妥2178盒口罩、1000瓶酒精與258支額溫槍供各校使用，他請各校務必做好物資盤點，有任何需要市府一定第一時間協助處理，共同為開學日做好萬全準備。

林智堅表示，昨日與竹市五所醫院院長研商，確認宣導衛生教育、落實健康自主管理是校園防疫首要之務，他也提出開學後「六大校園防疫守則」，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫，做到滴水不漏，「市府會與各校上下一心，以最萬全的準備確保孩子們平安健康」。

他指出，停課停班標準依據教育部頒布的標準，而若有發燒的孩子由校方協助個案隔離、在家休養，為確保學生受教權不受損，市府也將提供線上學習平台，讓無法到校孩子仍能在家學習，市府也已備齊2400台平版電腦支援，兼顧防疫工作與孩子學習需求，「政府用心，市民放心」。

各校校長也對校園消毒、防疫物資數量以及線上教學、課程進度等問題一一提出與市府討論，林智堅市長也回應各校校長所提之問題，提醒各校與市府密切保持聯繫，他將竭盡所能協助解決各校需求；針對線上教學問題，教育處也會幫忙各校反映給教育部，學生受教權一定優先保障。

教育處長黃錦能請各校再次檢核各項防疫工作，他表示，為貫徹防疫滴水不漏政策，全市公、私立高中職以下61所學校，將在23日前完成全面環境消毒，並請各校遵照〈新竹市各級學校暨教育機構因應武漢肺炎防疫教育及工作守則〉辦理，於開學前完成各項指標檢核工作。

教育處表示，教育部配送防疫物資，酒精、口罩及額溫槍已備齊，皆會在開學前到位。教育部配送之口罩屬提供學校園緊急支援之「防疫備用物資」，正常無症狀之學生無須配戴口罩；又口罩係個人物品，以個人自備為原則，學生如有發燒、咳嗽等不適症狀，應在家自主休息，不宜到校上課。再次提醒市民 最基本且最重要的防疫措施是：落實勤洗手、提升免疫力、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。