台灣新冠肺炎累計49例！　1名死亡、20名解除隔離

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，昨（11）日國內新增445例新冠肺炎相關通報，截至目前累計15,413例（含14,920例排除），其中49例確診，分別為26例本土病例及23例境外移入；確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心指揮官陳時中指出，第2批武漢包機返台361人昨日已全數完成採檢，目前均無不適症狀，持續於集中檢疫所密切健康監測；另外，針對曾來台澳洲確診個案，已掌握接觸者共418人（146人需居家隔離），已採檢48人，皆為陰性。針對案34群聚，掌握接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性（案35至38及案41、42、45、46）、397人陰性。

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▲全台確診人數達到49例。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心表示，中國大陸疫情下降，歐洲、美國病例數快速上升；世界衛生組織(WHO)評估疫情達全球大流行。全球累計124,656例確診，確定病例分布於113個國家/地區；病例數以中國大陸80,793例、義大利12,462例、伊朗9,000例、韓國7,755例及法國2,281例為多；病例中4,608例死亡，以中國大陸3,169例、義大利827例、伊朗354例、韓國61例及法國48例為多。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩）

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。



▲國內49名確診個案，其中20名解除隔離。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）