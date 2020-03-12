口罩預購已8.8萬人登記成功！陳時中：別心急，這不是先搶先贏

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制2.0今（12）日開放網路預約，一早9點開始就湧入預購人潮，造成健保App大當機。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，預購口罩跟搶票不一樣，有一個禮拜的時間可以預購，民眾不需要太心急，截至下午2點，目前共有8萬8千多人成功預購。

▲口罩實名制2.0今（12）日開放網路預約。（圖／記者周宸亘攝）

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陳時中說，線上預約今天開始，的確中間有段時間有點不順暢，目前也持續在修正中，截至下午2點，大概有8萬8千多人次預約成功。他也再次強調，這並不是先搶先贏，有一週讓大家做預約，希望大家不太心急。

首輪線上預購屬試營運性質，預購登記截止日為3月18日晚上8點，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，但必須遵循購買制度及原則，成功預購者於3月19日收到繳費通知簡訊，務必於指定期限內完成付款（ATM、網路銀行或信用卡）。

成功預購付款後，可在3月26日至4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取（代領者也必須持上述證件），逾期未領者視同放棄領取資格。

另外，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此民眾不必搶在第一天上線登記，但要特別注意的是，使用健保卡、自然人憑證預購者需自備可上網的電腦及讀卡機。