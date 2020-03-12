快訊／新冠肺炎再增一確診！　發病前曾赴愛爾蘭、比利時旅遊

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內再確認新冠肺炎病例，為北部40多歲女性，2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，3月7日自比利時經土耳其轉機，3月8日返台。個案入境時無症狀，返家後出現頭痛、倦怠及喉嚨痛症狀，3月10日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者黃國霖攝）

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指揮中心表示，依個案發病前活動史研判，於國外感染的可能性較高，個案自返國後除就醫外，均待在家中未外出，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位已完成採檢。將進一步調查個案在愛爾蘭及比利時之旅遊行程，並持續追蹤其同住家人、入境同機旅客、機場接送司機及就醫接觸者等健康情形。

▲全台確診人數達到49例。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩）

▲新增1確診為境外移入（案49），發病前於愛爾蘭、比利時旅遊。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）