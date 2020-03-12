南榮科大欠薪6799萬　教育部通過首例退場基金融資

▲南榮科技大學。（圖／翻攝南榮科大官網）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（12日）指出，南榮科技大學自108年5月起積欠教職員薪資等費用，教育部近日通過該法人申請大專校院轉型及退場基金融資案，成為基金自106年成立以來首筆融資案，以維護教職員工權益。

南榮科大從108年5月起積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費等，約新台幣6,799萬元，因董事會無力籌措資金，且該校109年2月停辦後，喪失學雜費等收入，更無力支付前開費用。

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教育部說明，考量該校教職員工因欠薪問題，而影響家庭生活所需，該法人於108年底向「大專校院轉型及退場基金」提出融資申請。教育部考量該法人已將全校所有土地及建築物作為擔保品，經開會審查後，同意本次融資申請案，後續將由台灣銀行與該法人董事會進行簽約，簽約完成後，台灣銀行將直接撥付積欠薪資、資遣費等至教職員工帳戶。未來該法人應依大專校院轉型及退場基金補助及融資要點規定，定期繳交融資利息及攤還本金。

教育部表示，為解決少子女化問題，教育部自106年成立「大專校院轉型及退場基金」，設立目的包括補助學生轉學安置所需費用，並以融資方式解決學校積欠教職員工薪資等費用。本次南榮科大借款案為退場基金融資之首次案例，未來仍將持續透過該基金，解決學校無法立即籌措資金之困境，並保障教師權益。

