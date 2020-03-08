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疫情恐造成停課！教育部公布線上補課指引：讓學生不停學

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，若發生因疫情停課，可採到校補課或線上補課，讓學生停課不停學。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（8日）指出 為防治新冠肺炎(COVID-19）疫情在校園擴散，已公布「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，並通知各校，若發生因疫情而停課的狀況，可以採取到校補課或線上補課方式，讓學生停課不停學。

教育部指出，為協助高級中等以下學校於確保學習品質的前提下，能順利採行線上補課方式，2月27日發布國民中小學補課原則之補充說明，3月5日發布有關高級中等學校停課時之補課作業注意事項，針對學校停課課程之補課，可採到校補課或線上補課方式辦理，惟學校宜事先規劃及備妥校內線上補課計畫，國民中小學應將線上補課計畫報經直轄市、縣（市）政府同意後，折抵到校補課時數，高級中等學校則循校內行政程序研訂辦理。

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教育部說明，同時發布「線上課程教學與學習參考指引」，由教育部、各直轄市及縣（市）政府與高級中等以下學校，共同推動及執行相關措施，以協助各直轄市及縣（市）政府與所轄學校做好線上教學的準備，加強對親師生宣導，讓師生熟悉數位學習相關資源，提前部署線上補課教學實施。重點措施如下：

一、籌組因應團隊，由中央、地方及學校分別成立因應團隊或人員，建立聯繫窗口與通報流程，統籌線上課程實施事務推動及人力與資源調配。

二、公私協力合作，彙整中央、地方及民間的線上學習平臺及教學資源工具，提供實施線上課程所需資源與服務。

三、分級統籌提供師生借用所需資訊設備，師生如需進行線上補課，以使用家庭現有設備為優先，不足時優先調度校內資訊設備使用，並以弱勢學生家庭為優先；學校資訊設備不足時，由縣市及所轄學校的資訊設備提供調度借用；縣市資訊設備如有不足，再向教育部提出借用申請。

四、加強親師生宣導，協助師生熟悉線上教學操作，並鼓勵學校及教師善加運用縣市自有資源及教育部教育雲已彙整之線上學習平臺及教學資源工具，規劃線上教學與學習授課內容，給予學生適合課程與學習內容，適時提供協助。

另外，有關分級統籌調度資訊設備方面，教育部指出，為提前部署，已動支經費採購行動載具與4G 網卡，且協調電信系統商提供上網優惠方案。此外，鼓勵各單位公私協力合作，結合科技産業及民間單位提供資源與推動服務，以利親師生運用多元教學與學習資源。教育部表示，在防疫期間特別感謝台灣微軟提供的office356教育版（A1）和Microsoft Teams，以及思科台灣Cisco公司提供WebEx線上視訊會議系統帳號，讓全國學校師生都免費無償使用。

教育部強調，實施線上課程所需資源與服務，已公告於「教育雲」入口網，可供老師自行搭配使用；另提供建議實施步驟、注意事項和範例資訊等，學校可參考規劃校內的線上補課教學計畫。

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