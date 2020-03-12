兒子年紀到「考手排OR自排車？」曝家裡車都後者　網給不同意見：當回憶

▲報名駕訓班時，要先選學手排或自排車。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人考駕照都是去駕訓班報到，在報名時就可以先選要考自排車或手排車。有男網友就在PTT的Gossiping板上發文問卦「叫兒子去考手排還自排好呀？」文中表示，他兒子已經到了可以考駕照的年紀，「要讓他報手排還自排的呀？家裡的車都自排，現在路上在跑的也都自排，應該是報自排的對吧？」

看到貼文後，就有網友認為考自排就好，「我當初學手排，結果開的都是自排，手排也忘了」、「除非他對車超有興趣，不然手排根本用不到」、「自排吧？現在越來越多車都是自排，手排越來越少」、「除非有興趣，不然考手排只是自找麻煩」、「自排，身邊每個說可能用得到手排的最後都馬沒用到。」

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▲現在很多人都是開自排車。（示意圖／pixabay）

但卻有不少人給出不同意見，「我學自排，現在很後悔沒學手排，給你參考」、「手排啊！不然廿幾堂課在那練前進後退」、「一樣錢不學手排的理由是啥」、「手排啊！以後可能開不到」、「建議手排，以前曾以為用不到，後來工作有時需要幫開手排車時，還去再考一次，超浪費錢。」

還有人表示，考手排可以當回憶，「手排啊！可以跨自排多方便」、「手排，除非比較貴再選自排，現階段還是有可能會開到手排貨車」、「手排，有點機械概念比較好」、「除非以後去山路開貨卡，不然駕訓班大概是唯一能開到手排的地方，看想不想當個難得回憶吧」、「推上面的考手排當一個難得的經驗與回憶」、「這輩子也沒多少機會開手排了。」

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