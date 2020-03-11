生理期來「同事、男友必聞到」！她震驚苦惱了　過來人大推一招改善

▲生理期示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

女性朋友每個月都有生理期來訪，除了會造成私密處悶熱不適，有些人還深受異味所苦。一名女網友就驚訝發現，原來不只是自己聞得到經血味，就連坐在隔壁的同事隔著一段距離也能聞到，讓她為此有些苦惱。對此，網友們則是大推一招改善。

「有人知道其實別人也聞得到血味嗎？」一名女網友在PTT女版發文，她表示自己以前都以為，雖然生理期來難免有些味道，但應該只有自己能聞到。不過自從和這一任男友交往後，每次月經來，男友都會說有聞到異味，讓她驚訝表示「原來別人也聞得到，這真是太可怕了！」

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原PO某日鼓起勇氣問隔壁女同事，對方也坦承其實能聞到經血味，但這也讓她感到更不自在了。

貼文一出，不少人都有相同經驗，表示鼻子靈敏一點的人，其實不用靠很近也聞得到，「以前量多加常感染，用量大衛生棉，血味很明顯」、「對異味敏感的話就會很明顯」、「我男的，聞得到，不騙」、「看體質，有些人隔一公尺都聞得到」、「我是男生，蠻容易聞到月經的味道」。

▲棉條。（圖／取自Pixabay）

留言中也有鄉民建議，若改用「棉條」味道會淡很多，「用棉條的話，血都在裡面，就沒這個問題了」、「我用棉條後就沒有了」、「月亮杯和棉條不太會接觸到空氣所以味道還好」、「用棉條連自己都聞不到」。另也有人建議，可藉由提高更換衛生棉的頻率改善異味問題。

不過事實上，經血本身並沒有味道，而是裡頭混雜了脫落的子宮內膜及分泌物，加上和空氣、汗水接觸滋生細菌，才因此產生了異味。

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