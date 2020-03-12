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「為何有女人甘願當小三？」他回文神分析這種人　網讚爆：很多都這樣

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▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲網友分析小三心態，被其他人大讚超傳神。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

在感情世界中，許多人最不樂見的情況就是劈腿、出現小三。就有女網友在PTT的Gossiping板上好奇問卦「女人甘願當小三的心態是什麼？」直問「小妹窩真的很好奇欸！要不就喧賓奪主搶成正宮，要不就離開那男人，那甘願當小三是在想什麼呢？被當一塊肉，也拿不到名份啊！還會被吉QQQ」，話題吸引另一位網友專業分析回文。

該位網友在PTT回文中表示，他的工作圈有個慣性小三，明明學歷經歷和年薪都碾壓80%的男性，但4段感情都在當別人的小三，「根據她透露出來的訊息就是：當小三不用擔責任，不用跟正宮一樣在家應付公婆、應付親戚」、「工作爆累，回家還要照顧小孩，整理家裡、煮飯」、「當黃臉婆，然後還被老公嫌。」

請繼續往下閱讀...

女方的想法就是，「當小三只要約會時打扮漂亮出現一下，搞搞曖昧、享受曖昧的氣氛，說些無關痛癢的話安慰劈腿男，就可以得到劈腿男80%的讚賞，還可以讓劈腿男回去為了她跟正宮吵架、非常得意。」

妹子,正妹,女,辣妹（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO說，很多小三只要約會時打扮漂亮出現一下，享受曖昧、安慰劈腿男，就可以得到劈腿男80%的讚賞（示意圖／stocksnap）

如果跟劈腿男2人感情出現問題，只要把問題推給「因為他有正宮，所以才會對我不好」，把2人相處問題或敵意轉嫁到正宮身上，「這樣就都不用去面對正常情侶或伴侶間需要面對的磨合問題。」而且這樣還能營造自己才是受害者的氛圍，「都是劈腿男害她變成小三，讓閨蜜一起罵她的男友是渣男。」

原PO說，他觀察下來，這種人就是「錯都別人的錯，都劈腿男害她變小三的，她自己也不想啊！她很可憐的，怎麼可以罵她。還不是正宮的錯，如果正宮把劈腿男照顧的妥妥的，又怎麼會有她？」也直說這種人沒辦法好好面對或承擔一段關係，反正感情有問題就推給劈腿男有家庭，而非檢討2人有沒有什麼問題。

▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲原PO也說，如果有人指責，小三是無法承受的。（示意圖／pakutaso）

「如果有人指責她，她會無法承受的，會覺得為什麼這整個世界都對她很差，為什麼你們都不能體諒她，然後歇斯底里發作」，最後原PO也偷偷吐苦水，「然後她身邊的同事或下屬就遭殃，掃到颱風尾，X！」

看到貼文後，其他人紛紛秒懂小三心態，「你小三心態系嗎」、「你一定常常被掃到颱風尾才有那麼深感觸」、「淺顯易懂」、「完全合理」、「真的，我認識的小三專業戶也是這樣」、「真的，除非是真的被騙，不然很多就是這樣」、「只能說，有人喜歡把自己的生活搞得很複雜，然後再來怪人世險惡。」

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