　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本NHK狂讚台灣防疫「快狠準」：全球都在關注

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日本媒體狂讚台灣防疫成功。（圖／翻攝自日本新聞網站）

▲NHK旗下節目報導台灣防疫成功。（圖／翻攝自日本新聞網站）

記者王佩翊／編譯

WHO正式宣布新冠肺炎全球大流行，疫情席捲各國，然而台灣雖然與中國大陸交流密切，卻能有效地控制疫情蔓延，成為此次防疫成功的先驅，受到全球各國關注。日本電視台NHK旗下節目國際報導2020更以「新冠肺炎 滿意度80%的防疫對策」為題進行專題報導，介紹台灣如何借鏡SARS的悲痛經驗，以快速的判斷與正確的防疫政策控制新冠肺炎疫情。

NHK 《國際報導2020》12日在《專題摘要》專欄中大讚，正當全球各國對於疫情還反應慢半拍時，台灣當局就已經祭出「實名制」口罩限購政策，在非常時期抑制民眾囤貨，將有限資源集中提供第一線醫護人員。另外，政府也同時召集多家口罩機具廠商，新增60條口罩生產線，確保口罩供給量。在短短一個月內，單日的口罩生產量直達900萬片，以往需要倚靠進口的口罩，如今便可「自給自足」，未來也計畫再新增30條生產線。

報導內也大讚衛福部部長陳時中勞苦功高，自1月下旬台灣正式爆出疫情後，每日坐鎮中央流行疫情指揮中心召開記者會，並以Youtube同步直播，隨著疫情進展與議題的不同，記者會也會邀請教育現場、公司行號以及大眾交通系統的相關負責人共同出席，以回答現場記者的所有提問。

《國際報導2020》同時也讚道，多虧數位政務委員唐鳳積極公開政府現有的數據，成為「當局與民眾的橋樑」，才能完成口罩即時地圖。另一方面，報導內也提到，台灣之所以能在此次疫情中有出色表現，有部分原因也是出自17年前的SARS之痛，當時台灣共有346人感染，73人死亡。

ET快訊
蔡英文召開「國安高層會議」：5大指示抵抗疫情對經濟衝擊
桃園首張百萬罰單！男不甩居家檢疫「4度亂跑」遭重罰
長榮空服郭芷嫣嗆「機師餐加料」、電爆學妹　裁決結果出爐
獨／知情醫生爆「劉真半癱」右腦血栓中風：抗凝血劑開到最大
計程車紓困4月起實施半年　加油每公升「補貼4元」、每月2千
奧地利有「醫生證明」才能戴口罩！違者重罰5200元　境內確診
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普祭30天禁歐令　法媒：戴高樂機場第3航廈恐關閉！

無罪→10年！狼父性侵19歲女兒一審無罪　二審逆轉

不斷更新／丹麥激增99例新確診　「全國615人感染」關閉所有學校

川普轉發「中國病毒」推文、談疫情稱「外來病毒」　挨轟超排外！

日本NHK狂讚台灣防疫「快狠準」：全球都在關注

逼人下跪！《心動小屋》正妹空姐驚爆「校園霸凌」黑歷史

蘋果官方認證用這「2產品」消毒手機　購物網站意外掀搶購潮

譚德塞宣布「新冠肺炎全球大流行」　爆發原因一出口…秒激怒一票網友！

女兒「砍下母頭顱」裝袋提著到處走！　朋友目睹「她拿出親一下」傻了

荷蘭國王為「過度暴力」向印尼道歉　宣佈今年8/17是獨立第75年

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

佐藤健床咚狂吻傻白甜女友!!　下一步解扣子：妳今晚別想睡了

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

川普祭30天禁歐令　法媒：戴高樂機場第3航廈恐關閉！

無罪→10年！狼父性侵19歲女兒一審無罪　二審逆轉

不斷更新／丹麥激增99例新確診　「全國615人感染」關閉所有學校

川普轉發「中國病毒」推文、談疫情稱「外來病毒」　挨轟超排外！

日本NHK狂讚台灣防疫「快狠準」：全球都在關注

逼人下跪！《心動小屋》正妹空姐驚爆「校園霸凌」黑歷史

蘋果官方認證用這「2產品」消毒手機　購物網站意外掀搶購潮

譚德塞宣布「新冠肺炎全球大流行」　爆發原因一出口…秒激怒一票網友！

女兒「砍下母頭顱」裝袋提著到處走！　朋友目睹「她拿出親一下」傻了

荷蘭國王為「過度暴力」向印尼道歉　宣佈今年8/17是獨立第75年

落實防疫！花蓮縣府實施單一出入口管制　必要時啓動居家辦公

潔癖妹回家「必立刻洗澡」！相同標準要求男友：沒洗別碰我　網哀號曝一缺點

美股期指跌逾5%...再度觸發熔斷機制！　道瓊期指重挫1233點

抗「新冠」正確防疫才有效！花蓮慈院教您正確洗手戴口罩

「TAIPEI Act」完成國會程序！待川普簽署　總統府：美國是最重要盟友

「配方的靈魂在豬油」她驚見祖傳料理在網上賣　怒嗆抄襲挨告獲不起訴

蔡英文召開「國安高層會議」：5大指示抵抗疫情對經濟衝擊

川普祭30天禁歐令　法媒：戴高樂機場第3航廈恐關閉！

玩太high害歐告尿床！媽氣到「人狗共罰」嚴監禁　網笑：這招狠

快訊／桃園首張100萬罰單！男不甩居家檢疫「還4度亂跑」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

女兒吵吃麥片　她爆氣「剁下小孩頭」洩憤

真實感染數更多　義男見嘸父母屍爆哭

即／義大利總理宣布全國商業活動暫停

美媒大讚台灣防疫　列出8點關鍵

印度確診人數攀升　當地媒體大讚「台灣防疫超越已開發國家」

更／美國華盛頓特區宣布：進入緊急狀態

義大利醫生爆哭：要在40歲和60歲病人間做選擇

即／丹麥激增99例新確診　關閉所有學校

參院通過台北法案　等川普簽署生效

川普緊急會議　公衛官員趕往白宮

義大利病床不足　醫抉擇放棄年長病患

更多熱門

相關新聞

全國首例！北院法庭梅花座防堵疫病

全國首例！北院法庭梅花座防堵疫病

新冠肺炎疫情尚未見減緩，全球每天都有死亡案例傳出，尤其義大利最為嚴重，天天都有上百人死於疫情。台北地方法院為降低群聚感染風險，參照日本大津地方法院的防疫措施，在法庭旁聽席採用「座位分隔法」，可說是全國首例以「梅花座」防堵疫病！

視察桃園長庚防疫　鄭文燦籲落實分級醫療

視察桃園長庚防疫　鄭文燦籲落實分級醫療

禁止探病　進醫療院所要帶證件

禁止探病　進醫療院所要帶證件

青年盃／楊俊瀚20秒77破大會晉決賽

青年盃／楊俊瀚20秒77破大會晉決賽

捕捉「野生陳時中」近看驚呆　高仿版像炸

捕捉「野生陳時中」近看驚呆　高仿版像炸

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞新天地教會唐鳳陳時中

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面