日本NHK狂讚台灣防疫「快狠準」：全球都在關注

▲NHK旗下節目報導台灣防疫成功。（圖／翻攝自日本新聞網站）

記者王佩翊／編譯

WHO正式宣布新冠肺炎全球大流行，疫情席捲各國，然而台灣雖然與中國大陸交流密切，卻能有效地控制疫情蔓延，成為此次防疫成功的先驅，受到全球各國關注。日本電視台NHK旗下節目國際報導2020更以「新冠肺炎 滿意度80%的防疫對策」為題進行專題報導，介紹台灣如何借鏡SARS的悲痛經驗，以快速的判斷與正確的防疫政策控制新冠肺炎疫情。

NHK 《國際報導2020》12日在《專題摘要》專欄中大讚，正當全球各國對於疫情還反應慢半拍時，台灣當局就已經祭出「實名制」口罩限購政策，在非常時期抑制民眾囤貨，將有限資源集中提供第一線醫護人員。另外，政府也同時召集多家口罩機具廠商，新增60條口罩生產線，確保口罩供給量。在短短一個月內，單日的口罩生產量直達900萬片，以往需要倚靠進口的口罩，如今便可「自給自足」，未來也計畫再新增30條生產線。

報導內也大讚衛福部部長陳時中勞苦功高，自1月下旬台灣正式爆出疫情後，每日坐鎮中央流行疫情指揮中心召開記者會，並以Youtube同步直播，隨著疫情進展與議題的不同，記者會也會邀請教育現場、公司行號以及大眾交通系統的相關負責人共同出席，以回答現場記者的所有提問。

《國際報導2020》同時也讚道，多虧數位政務委員唐鳳積極公開政府現有的數據，成為「當局與民眾的橋樑」，才能完成口罩即時地圖。另一方面，報導內也提到，台灣之所以能在此次疫情中有出色表現，有部分原因也是出自17年前的SARS之痛，當時台灣共有346人感染，73人死亡。