大邱警破「新天地後門」大動作搜索！動員199人幹部私宅也不放過

▲新天地教主李萬熙。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓大邱市政府12日上午偕同大邱地方警察廳攻破新天地教會，進行行政調查。據悉，此次任務共派出199名公務員與警察，就是為了掌握新天地教會內最完整的證據，整體行動預計將會在下午3時後結束。

根據NEWSIS報導，大邱市12日上午10時7分從新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會大邱總部後門進入搜查，搜查範圍除了大邱總部外，也包含了其餘3處教會幹部私人民宅。此次行動共派遣199名人力（48名公務員與149名警察）投入搜查。新天地方面共有25名教徒參與此次的行政調查，據悉，每一層樓皆安排了1位教內人士。

▲ 首爾新天地教會。（圖／達志影像）

由於警方接連發現，有多間疑似為新天地教徒集體居住地的別墅與套房，且14日便是新天地的創教日，為了避免新天地藉機舉行各式慶祝典禮，造成更多人感染新冠肺炎，加劇全國疫情，因此大邱市政府與大邱地方警察廳在緊密的協議與努力下，促成此次的行政調查。此次調查將會掌握教徒名單與教徒集體居住地，並調查新天地是否有隱滿、銷毀相關資料之嫌。

另一方面，青瓦臺連署請願平台「國民請願」截至11日止，已有超過120萬人參與連署，要求解散新天地教會。