女友身障鑑定卡關　男友遷怒嗆醫「你看診我就來」反賠9萬

記者黃翊婷／綜合報導

江姓男子不滿女友未獲得社會局核定的身心障礙補助款，竟然遷怒醫院，跑到趙姓醫師的門診大鬧，嗆聲要讓對方待不下去，「你每次的看診時間我都會來。」基隆地院簡易庭認為，江男的行為已經損害醫病關係，而且事後始終否認犯行，態度非佳，最後依對醫事人員以恐嚇之方法、妨害其執行醫療業務，共兩罪，判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

▲江男的女友想申請身心障礙補助。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，江男去年10月18日晚間7時許陪同女友前往醫院就診，對於女友未能通過身心障礙鑑定一事，他一氣之下對著趙姓醫師嗆聲，「我會讓你在基隆待不下去，讓你無法在這裡看診，你每次的看診時間我都會來。」

沒想到江男不是嘴上說說而已，同年11月5日上午10時30分他真的跑到趙姓醫師的門診大鬧，趁其他病患進出診間時闖入，再度嗆說，「我會讓你無法在這裡看診，你每次看診時間我都會來，你找保全來也沒用」。

▲江男不顧其他病患權益，闖入診間嗆醫師。

對於威脅醫師等指控，江男到案後坦言的確有去找醫師理論，質問為何女友的身障鑑定沒有通過，但並未出言恐嚇。不過，基隆地檢署檢察官調閱監視錄影器畫面，以及護理師等證人佐證，認定他的說詞不足採信，訊後仍依法起訴。

基隆地院簡易庭認為，江男因為女友未獲得社會局核定的身心障礙補助款，就遷怒、責怪醫院，還對醫護人員出言恐嚇，妨害醫療業務執行，損害醫病關係，加上犯後始終否認犯行，態度非佳，最後依對醫事人員以恐嚇之方法、妨害其執行醫療業務，共兩罪，各判處2月有期徒刑，合併應執行刑期為3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。