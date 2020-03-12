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法國3500人搭肩狂歡　醫憂淪第二個義大利「趴了整個西歐會崩潰」

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記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在歐洲升溫，沒想到法國小鎮朗代爾諾（Landerneau）上週末仍如期舉辦變裝派對，有3500人扮成藍色小精靈參加活動。臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」11日轉貼相關新聞報導並感嘆，「很多人真的是不見棺材不掉淚啊，拜託賣鬧（台語）啊，法國如果趴了，整個西歐都會很崩潰的。」

法國藍色小精靈變裝派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍色小精靈聚會活動每年都會吸引許多民眾參加。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「MedPartner 美的好朋友」小編PO出一張民眾參加藍色小精靈聚會的新聞畫面截圖，大家似乎不怎麼在意疫情，每個人臉上都帶著笑容，互相搭肩玩遊戲。但這一幕看在其他人眼裡卻只感到無奈和恐懼，就連法國媒體也刊登報導批評，認為在這個時期舉辦大型聚會活動是很不負責任的行為。

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「法國人真的不能再這麼浪漫了。」小編表示，現在法國確診人數已超過千人（確診1786例、死亡33例），在社區傳播證據明確的狀況下，像這樣人群密集互動、幾乎沒有任何防護的活動還繼續辦下去，可能會出現像義大利一樣的大規模社區傳播疫情，到時法國的死亡率可會因為醫療體系崩潰而大幅上升，「很多人真的是不見棺材不掉淚啊，拜託賣鬧啊，法國如果趴了，整個西歐都會很崩潰的。」

法國藍色小精靈變裝派對。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年參加人數眾多，今年甚至打破紀錄，有3500人扮成藍色小精靈參加活動。

更讓人傻眼的是，法媒《BFMTV》9日公布一項調查，發現法國有91％的民眾在疫情爆發後仍會行親吻禮。擔任銀行員的法國民眾Ivan表示，無論對方有無罹患肺炎，都不打算停止親吻或握手等社交禮儀，「這是沒有任何疑問的，我們只需要多洗手，我還繼續握手、親吻，比如說在會議中，我還和陌生人握手。」

另一名受訪的女大學生Salma也說，「這一點也不讓我害怕，我知道要避免握手、親吻，但這會讓我們很極端改變生活習慣，因為新冠肺炎而改變，我們現在沒有罹患疾病，也永遠不會得。」

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