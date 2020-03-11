帶人妻摩鐵「水療」4小時　小王驗出DNA掰：幫她丟口香糖

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子明知張姓女子已經結婚，卻在2018年11月間相約前往雲林斗六逛夜市，接著入住當地一間摩鐵做「水療」，共處一室長達4小時才離開，最後遭正牌陳姓老公提告求償60萬元。彰化地院法官衡量雙方社會地位、經濟狀況等因素，最後裁定莊男應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲陳男不滿妻子和別的男人一起進摩鐵，一待就是4小時。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

陳男在判決書中主張，莊男明知妻子已經結婚還育有一子，仍執意展開不正常的交往關係，2018年11月某日下午駕車一同南下雲林斗六，並在某摩鐵共處一室長達4小時，7天之後兩人又前往同一間摩鐵消費，當晚他就帶著警察前往抓姦。

陳男接著表示，事發之後他決定與妻子協調離婚（2019年間離婚），一邊獨自照顧年幼的兒子，一邊面對周遭親友指指點點的壓力，精神上受到極大的痛苦，因此決定向莊男提告求償60萬元的精神慰撫金。

▲莊男自稱是去旅館做水療，與張女是單純的生意合夥關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

對於被扣上「小王」這頂帽子，莊男反駁，第一次南下是去斗六逛夜市，接著前往摩鐵做水療，但忘記張女有沒有同行；第二次去是為了做生意，和張女搬完貨物之後有一起去吃飯，再到旅館休息做水療，兩人之間是清白的，之所以會在下體驗到女方的DNA，「可能是她吃口香糖叫我拿去丟，我又去上廁所才會摸到。」

不過，彰化地院法官認為莊男的口香糖之說不合理，況且與有夫之婦進出摩鐵，顯然已經逾越一般男女交往的範疇，足以侵害陳男的配偶權，考量到他高中肄業，名下有多筆房屋、土地以及一部汽車，但有不少貸款要繳，最後裁定應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。