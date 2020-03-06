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莽男急診室內掐頸襲胸護理師　「耳邊飄來一句話」法官判無罪

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▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男日前因傷到醫院掛急診，期間陳男竟趁護理師不注意之際掐她脖子、襲胸，被告上法院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／嘉義報導

陳姓男子日前因傷前往嘉義一間醫院掛急診，在接受護理師換藥時，陳男突掐住護理師頸部，將她脖子上的金項鍊扯斷，接著還進一步隔衣襲胸，嚇得護理師花容失色，怒向陳男提告傷害。法院審理時，陳男辯稱案發當時耳邊不斷傳出「推護士沒關係」的聲音，而陳母也提出兒子患有思覺失調症的相關證明，審結法官判陳男無罪，但需施以監護1年。可上訴。

陳男2019年4月5日晚上因傷前往嘉義一間醫院就診，護理師在替陳男清理傷口時，陳男竟趁護理師蹲下擦藥之際，徒手掐住她脖子，先用力推倒後再扯下她金項鍊，接著還隔衣撫摸胸部，至護理師頸部及左手臂受傷。事後護理師以妨害醫療業務執行及性騷擾等罪向陳男提告。

法庭上，陳男辯稱案發前自己被害妄想症發作，腦中不斷出現幻聽，因敲破2店家玻璃遭人毆打才會至醫院治療，而護理師幫他包紮時，他因耳邊不時聽見「推護士沒關係」的聲音，才會出手攻擊護理師，自己也不知道為何要做這件事。同時，陳母也證稱，兒子患有思覺失調症，16歲發病後2009年就曾因急性精神分裂症住院，目前領有重度身心障礙手冊，時常會出現幻聽且無法控制自己的行為。

法官勘驗案發時醫院行為辨識的精神鑑定，得知陳男自2019年3月至案發前就常出現幻聽、情緒不穩及跳八家將的怪異行為，審酌他案發時因精神障礙或其他心智缺陷未能辨識自己行為，判陳男無罪，免受罰，但需施以監護1年。全案仍可上訴。

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