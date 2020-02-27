人夫與女同事約泡湯13次辯「純泡」…浴巾驗出「小蝌蚪」賴不掉　判賠20萬

▲張姓人夫與萬姓小三多次約泡湯，2019年2月時兩人更單獨入住溫泉會館達4小時，張夫辯稱只是「純泡湯」，卻在浴巾上驗出他的精子細胞，北院判2人應賠正宮20萬元。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

張姓人夫與直銷下線萬姓女子於2019年2月間，在新北市某溫泉會館發生性行為，謝姓正宮控訴2人以「泡湯」為代號，約炮13次。張夫稱當天2人只是「純泡」，但浴巾上卻驗出他的精子細胞，讓張夫與萬姓小三賴也賴不掉，北院判2人應賠謝妻20萬元。

謝妻發現張夫近年常藉工作理由外出，有時更一整天找不到人，她直覺有鬼查看手機，驚見丈夫與直銷同事萬女多次相約泡湯，2人更在2019年2月5日下午，在新北市某溫泉會館發生性行為；謝妻依對話紀錄，控訴張夫與萬姓小三以「泡湯」為代號，陸續約炮13次，向2人求償50萬元。

張夫反控謝妻違法破解手機密碼，取得的對話紀錄不能作為證據，並稱與萬女為同一直銷團隊的上下線，2人是參加組織內的溫泉行程，並非單獨出遊，主張謝妻的指控都是憑空想像，否認外遇。

法官查看溫泉會館的監視器紀錄，發現張夫與萬姓小三於2019年2月5日單獨進出，更入住長達4小時，且將房內浴巾送鑑定後，也驗出張夫的精子細胞，認定2人確實有發生性行為。

法官認為，夫妻應對彼此忠誠、維護共同生活美滿，謝妻擅自將張夫手機解鎖蒐證，並不違反比例原則，但除了2019年2月5日那次，僅憑張夫與萬女的曖昧訊息，證據不足認定2人有發生13次性行為，「約泡湯」13次不等於「約炮」13次，依侵害配偶權，判張男與萬女賠償謝妻20萬元。

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