228好去處！南部三大溫泉「泡湯、露營一次玩」　再賞U型谷、瀑布美景

▲春天天氣變化大，很適合泡湯。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

近日時序已至春季，天氣反覆變化較大，交通部觀光局表示，即將到來的228連假正好是泡溫泉的好時機，西拉雅國家風景區管理處規畫三大泡湯勝地，包括日式和風之旅-泥漿泉、淨化身心之旅-美人湯、浸盈山林之旅-養身湯，不只可以泡湯，同時還能欣賞壯闊的U型谷與瀑布美景，還有泡湯區增設露營區，泡湯、露營一次體驗。

「日式和風之旅-泥漿泉」設立在八田與一紀念園區內，園內除有八田與一的舊宅，還可享用糯米和菓子與抹茶，另今年3月份烏山頭水庫將舉辦一系列和風季的活動，旅客可在國內感受日本風情。

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▲泡湯完吃美味的和菓子，相當享受。（圖／觀光局提供）

西拉雅管理處表示，旅客泡湯完還可到關子嶺享用香氣四溢的甕仔雞，接著前往大台南地區最著名的小百岳「大凍山步道」，享受清幽的竹林環繞，全程約3小時的路程，相當適合親子旅遊。

▲關子嶺甕仔雞。（圖／觀光局提供）

「淨化身心之旅-美人湯」從日治時期就非常著名，當地不只可以泡溫泉，由於龜山是日治時期重要軍事用地，現在已成為最美的拍照打卡基地，走過步道，穿過珊瑚礁岩地形，登上瞭望台後，俯瞰恆春縱谷平原與擁有美麗環狀海景的瑯嶠灣。

若再沿著四重溪再往山裡探索，還有遺世獨立的高士部落，白色鳥居立在山頭上，既空靈又純淨，踏上山頭往東望太平洋的深藍盡收眼底，還有經典小鎮恆春古城，漫步在城牆與霓虹燈交錯的街道，踏遍一間又一間老屋改造的美食與文創小店，彷彿坐上時光機參與了這老城百年來的風華。

▲泡湯外還能欣賞自然美景。（圖／觀光局提供）

「浸盈山林之旅-養身湯」是寶來、不老溫泉區，當地四周環山，擁有非常豐富與特殊的自然景觀，如18羅漢山壯闊的U型谷與荖濃溪瀑布、斷崖等特殊景觀，身在群山環繞的溫泉池猶如到了世外桃源。

近期寶來花賞公園重新開幕，除了一年四季有不同的花景，也增設了全新的SPA泡湯區、豪華露營區，且六龜的原生茶產量有限，向來只有愛品茗的內行人才會到此尋香，泡湯完享用一杯好茶，十分享受。

▲山林步道頂端可眺望美景。（圖／觀光局提供）