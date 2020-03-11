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醉男謊稱「武漢返台發燒」　苗消防隊全副武裝救護「罰1600元」

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▲男子謊稱自己從武漢回來發燒，其家人坦承是酒後亂報案，消防局開罰1600元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男子謊稱自己從武漢回來發燒，其家人坦承是酒後亂報案，消防局開罰1600元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名鄭姓男子（53歲），酒後向消防人員報案，指稱自己剛從湖北返台，出現發燒、咳嗽症狀；消防人員如臨大敵，小心翼翼前往處理；抵達時發現男子當時已經酒醉，且鄭男家人也坦言鄭男根本最近沒去湖北，消防人員也當場開罰1600元，給鄭男警惕。

苗栗縣消防局表示，10日晚間6時32分接獲1名男子報案，指稱自己這幾天剛從大陸武漢回國，出現發燒、咳嗽症狀，懷疑自己是得了「新冠肺炎」；通霄消防分隊接獲通報後，全體隊員繃緊神經，出勤同仁更不敢大意，立刻換上全副防護裝備出發前往處理。

▲消防隊接獲通報後，立刻繃緊神經，換上全套防護衣出勤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲消防隊接獲通報後，立刻繃緊神經，換上全套防護衣出勤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防隊員抵達時，發現鄭男酒氣沖天，經測量體溫後也無發燒症狀，鄭男也無法詳細交代自己是如何返台，經隊員詢問家人後，鄭男家人才坦承是因為情不好，每天借酒澆愁，怎料自己在家亂打電話惹出事端；最後證實是一起烏龍案件，消防人員也鬆了一口氣。

不過消防隊表示，雖然鄭男未上救護車送醫，但因謊報造成社會資源的浪費，將交由轄區消防隊前往鄭家開立1600元收費告知單；同時也交由警方釐清鄭男是否違反傳染病防治法或社會秩序維護法。

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