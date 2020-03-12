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「口罩實名制2.0」上午9:00開放預購　便利商店憑單取貨

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▲▼eMask網站即將公布口罩實名制2.0。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲口罩實名制2.0在今天9點開放預購。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

為了解決因為中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）所衍生的口罩之亂，政府繼口罩實名制之後，再祭出「口罩實名制2.0」。中央流行疫情指揮中心表示，「口罩實名制2.0」12日上午9點起開放首輪線上預購試營運，為確保訂購、取貨流程順暢，也與四大超商業者(7-11、OK、全家、萊爾富)討論，調整取貨方式，最新預購流程如下：

1.使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

請繼續往下閱讀...

2.成功預購者將於3月19日收到繳費通知簡訊，於繳費期限內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款，手機APP預購只能用ATM轉帳付款。ATM轉帳通路都包含行動銀行、網路銀行、網路ATM及實體ATM。

3.交易成功後，簡訊發送取貨序號。

4.民眾接獲取貨通知簡訊後，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)。

5.持小白單至超商櫃台領取口罩。

指揮中心指出，本次線上預購是購買3月26日至4月1日期間的口罩額度，民眾可於3月12日至3月18日試營運期間，透過電腦連接預購網頁(emask.taiwan.gov.tw)，或以手機使用健保快易通APP進行預購。若不想使用線上預購或不想等候太久的民眾，仍可至健保特約藥局或衛生所購買。

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