13醫護「忍尿挨餓10小時」飛武漢接人　汗水溼到手起皺仍喊值得

▲機上乘客全都穿上防護衣、戴口罩，現場防疫人員全都繃緊神經。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

第二批武漢包機返台任務平安落幕，參與搭乘專機前往武漢的13名醫護人員被外界封為默默付出的「無名英雄」。衛生福利部嘉義醫院長黃元德具有急診和婦產科專長，也是專機的醫療團隊一員，他坦言一路上都穿著隔離衣，醫護人員忍尿、挨餓至少10個小時，就算手都被汗水浸溼、起皺摺，最後看到抵達國門時大家臉上的笑容，所有的辛勞全都值得了。

患有乾眼症的黃元德原先很擔心自己無法長時間穿著隔離衣，幸好平時在院內可以練習穿脫，做好萬全準備，等到真的上場才不會手忙腳亂，出發前中央政府考量到專機名單上有即將達到預產期的孕婦以及數名兒童，擔心機艙內的壓力會導致孕婦宮縮，9日緊急徵召有急診和婦產科專長的他參與專機任務，同時準備好安胎藥以及生產相關的用具。

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▼▲黃元德（下圖）接受緊急徵召，加入專機防疫團隊。（圖／翻攝衛生福利部臉書、嘉義醫院提供）

而同行的13名醫護人員也全程穿戴隔離衣、雙層口罩和雙層手套，就怕自己會變成防疫破口。黃元德坦言，從上機到返回國門全程10多個小時，大家都是忍尿、挨餓的狀態，但沒有人喊苦，只是全神貫注協助照護乘客的健康，等到飛機落地，終於可以脫下隔離衣時，有的人手套一脫掉，才發現雙手早已被汗水浸溼，皮膚甚至還起了皺褶。

雖然任務過程辛勞，但在所有人平安抵達國門的那一刻，有乘客開心喊著「終於可以回家了」，黃元德形容，看到大家臉上的笑容，自己內心也十分感動，幾乎忘了這一路上到底有多辛苦，而現階段武漢還有數百名等待回台的民眾，假如有機會，他願意第二次加入專機的防疫團隊，再次前往武漢接機，畢竟照顧民眾的身體健康，是醫師的天職。