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好萊塢淫魔「判決出爐」！　哈維溫斯坦遭重判23年監禁

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▲▼前好萊塢製片人哈維溫斯坦到紐約市法院聆聽判決結果。（圖／達志影像／美聯社）

▲前好萊塢製片人哈維溫斯坦，上月在紐約曼哈頓法院聆聽判決結果。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

好萊塢淫魔哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案量刑結果出爐，紐約法院11日依三級性侵、一級不法性行為等2項罪名，判處他有期徒刑23年。溫斯坦拒不認罪，堅稱是與被害人你情我願的「婚外情」。

福斯新聞網（Fox News）報導，哈維溫斯坦上月有兩項指控罪名成立，分別為2006年對女製作助理犯不法性行為，以及2013年對一名女性犯三級性侵。報導指出，一級不法性行為罪刑度為5年以上、25年以下監禁、三級性侵罪則為4年以下監禁。

哈維溫斯坦11日坐著輪椅到達法院聆聽判決。他在審判期間雖然選擇不代表自己辯護，但他聽判時仍向法官表示，「我和原告有一段美好的回憶…我很困惑，這感覺像是成千上萬的人失去了正當法律權益保護，我為這個國家感到憂心。」

兩名原告Miriam Haleyi和Jessica Mann也都出庭聆聽判決，並且宣讀一段受害者聲明。另外4名出面指證哈維溫斯坦的女性，包括女星Annabella Sciorra在內則並肩坐在旁聽席，但依據紐約州法律，她們不能在庭上發言。

Miriam Haleyi說，「我確信，如果哈維溫斯坦沒有被陪審團裁定有罪，那麼惡行將會一次又一次的發生。性侵並不只是一時的侵犯，而是永遠無法抹去的傷痕。」

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