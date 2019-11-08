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女孩！多樣面貌才是女性本色，帶起猩猩面具一起玩吧～

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1971年7月4日出生於舊金山動物園的可可，是一位懂得用手語表達情感的雌性大猩猩。 由於她的聰慧參與了一些媒體作品， 觸動數百萬人的心 。她教會群眾許多事－關於愛、友好、尊重動物和地球。


在全球掀起#me too運動近兩年的現在，大環境對女性的歧視與壓迫又再度被重視。那麼這些又和大猩猩可可有什麼關係呢？ 除了可可也是女性外，在人類的女性創作者相關的運動中，也和大猩猩扯上了那麼點關係…

 ｜游擊隊女孩　Guerrilla Girl

1985年由7位女性藝術家發起了「游擊隊女孩」運動，以對「現代藝術博物館」1984年舉辦的《近期畫作與雕塑的國際調查》展覽的調查內容為基礎－該展覽的藝術家名冊中，165名藝術家只有13名是女性－為主要抗議議題。之後，游擊隊女孩擴大目標，開始將種族主義納入抗議範圍，而除了在藝術界外，電影與大眾的文化刻板印象也成了她們關注的目標。

請繼續往下閱讀...


一群頭戴大猩猩頭套的「游擊隊女孩」（Guerrilla Girl）在紐約曼哈頓首次出擊，宣言她們是「世界的良心」，並在紐約蘇活區到處張貼抗議女性藝術家在展覽和博物館展出的比例。當她們被問「為何使用大猩猩頭套？」時，她們明白的表示，「 我們是誰不重要，這場運動主要想專注在議題之上，而不是我們的人格，或我們的工作。 」

成軍至今30多年來 「游擊隊女孩」不定時的集結，對全世界宣布最新女性藝術家在展覽和博物館展出的比例 ，而議題層面也擴展至兩性平權、種族與跨性別。她們擅長將幽默化為武器，著述出書、舉辦展覽，試圖平反藝術界的偏見和歧視，並將行動轉化為藝術。

｜女性創作者陸續集結

出生於瑞典的琳恩．弗里茨 （ Linn Fritz）不只是知名的動態圖像設計師、插畫家，也是職場性別平等推動者。

 「我們想要跟在這個產業中的女性工作者多點聯繫，並且創作一個安全的環境，因此創立了Punanimation這個社群。」 Linn對我們說，在過往工作經驗中，儘管她自己沒有遭受過過分的性別歧視，但領教過兩性之間的薪資不平等，她深刻感受到作為女性身處在男性主導的動畫產業中那份邊緣感與弱勢。

 於是在2015年她與兩位女性動畫設計師在倫敦共同創辦「Punanimation」臉書社群，期待能提高女性設計師們對於不平等情況的自覺。目前這個組織已經有超過2600位成員，平常會舉辦交流會、論壇，2018年9月還在倫敦舉辦展覽 。

如同游擊隊女孩集結時的宣言： 「 歧視未消除，游擊隊女孩不解散！ 」 女孩們，對藝術創作有興趣就不該被阻擋！帶著猩猩搥胸的氣勢，一起來玩吧！

圖片／網路新聞 

（完整文章請看城市美學新態度

想知道更多女孩們玩藝術的方式嗎？新北市政府文化局主辦「女孩，女孩——國際圖文藝術創作特展」 邀請到8國10位女性創作者共同參展，女孩們的作品等你喔！

| 女孩女孩 國際圖文藝術創作特展

展覽時間：2019年11月27日(三)至2020年2月9日(日)
週一至週日09:00-17:00；
(12/2、1/1、1/6、1/11、春節1/24-27日、2/3休館)
展覽地點：新北市藝文中心 第一展覽室(新北市板橋區莊敬路62號1樓)
主辦單位：新北市政府、新北市政府文化局
執行單位：瘋設計

新北市藝文中心 臉書粉專 https://www.facebook.com/ntpcartcenter/
新北市藝文中心 官網 http://www.artcenter.ntpc.gov.tw/

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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