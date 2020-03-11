一張圖看各國新冠肺炎致死率　陳建仁批：譚德塞成事不足敗事有餘

▲新冠肺炎疫情延燒，許多民眾戴起口罩自保。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新型冠狀病毒（COVID-19）蔓延全球，截至11日上午11點半，淪為歐洲疫情重災區的義大利確診人數衝破萬人，以每10萬人口來算發生率16.8％，致死率6.2％，超越大陸。副總統陳建仁11日在臉書貼出兩張表格，一張是世界各國新冠肺炎每10萬人口發生率，另一張說明不同國家的疾病致死率會按病例嚴重度分布不同而異。

陳建仁說明，世界衛生組織（WHO）對於新冠肺炎的統計表，只列出各國發生數和死亡數，未考慮各國人口數，因此，評估各國發病的風險時，就會產生偏差，最好的比較數據，是確診病例發生率，它是指全人口當中，有多少人得到該病毒的感染，它的分子是經病毒檢測陽性者的人數，分母是全國的人數。

從表1中可以看到，各國的新冠肺炎每十萬人口發生率，以義大利的16.8％最高，其次是韓國的15.1％，伊朗以9.9％排名第三，而中國大陸以5.8％位居第四，前四名的發生率都高於5；而日本、美國、台灣均少於0.5。

▲世界各國新冠肺炎每10萬人口發生率排行。（圖／翻攝陳建仁臉書）

陳建仁指出，各國確診病例數的多寡，除了和人口數有關，也受到病毒檢驗涵蓋率的影響，只對重症病例才做病毒檢驗的國家，確診人數就會相對減少，發生率也會偏低；如果對所有接觸者，無論有無症狀都進行病毒檢驗，確診人數會增多，發生率偏高，一個國家一旦修改病毒檢驗對象的條件，譬如只檢驗重症者，就會使確診病例數在短時間內大幅下降，但疾病致死率卻會因此而上升。

陳建仁解釋，疾病致死率（case fatality rate) 是指確診病例當中，有多少人因該疾病而死亡，分子是死於該病的人數，分母是確診病例人數；若納入致死率分析的病例，僅限於重症病例，當然致死率就會偏高；如果包括輕症或微症個案，致死率會下降很多。

陳建仁強調，各國對於疑似個案的病毒檢測政策並不相同，某些國家只針對重症者進行病毒檢測，另外一些國家同時對輕症者，甚至微症者，進行病毒檢測，不同國家的致死率，就會有很高的差異。

陳建仁說明，從表2看到，甲、乙、丙三國的重症、輕症和微症致死率都相同，分別是5％、0.5％和0.1％，檢驗較多重症的甲國、檢驗較多輕症的乙國、連微症也檢驗的丙國，每千病例致死率，就會有很大差異，分別是41，14和8。

▲不同國家的疾病致死率會按病例嚴重分布不同而異。（圖／翻攝陳建仁臉書）

陳建仁指出，從表1確診病例人數超過一千人的國家當中，義大利、中國與伊朗的致死率都超過3.5％，顯然重症病例占比較高；韓國與德國分別只有0.8％和0.1％，似乎輕症或微症病例占比較高。

陳建仁認為，一個國家的確診病例數快速下降，致死率急遽上升，要先留意該國病毒檢測策略有無變動，WHO幹事長譚德塞說新冠肺炎的致死率有上升的趨勢，但這是未能認真深入瞭解，各國的病毒檢驗政策是否改變，而作出錯誤的警訊，對致死率的變遷草率定論，令人咋舌，未足以讓世人提高警覺，且引起不必要的恐慌憂慮，「真是成事不足敗事有餘！」

最後，陳建仁補充，疾病致死率的決定因素，除了病毒檢測策略而外，還包括年齡、慢性病罹患狀況、和醫療照護品質，如果在醫院接受隔離治療的病人，大多數是年輕、無慢性病、照護狀況良好，致死率偏低；如果大多數是年老、有慢性病、醫院資源缺乏、人力不足而無法提供適當醫療照護，致死率就會偏高。