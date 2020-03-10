屏東女酒後失控亂砸欲自殘　女警陪伴緊握手解危

▲屏東警分局崇蘭派出所蔡姓女警緊握黃女的手，讓她感到溫暖，化解危機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市黃姓女子酒後回憶往事，悲從中來，情緒失控，亂砸家裡物品，甚致出現自戕現象，屏東警分局員警獲報前往處理，其中蔡姓女警緊握對方的手，用心聽對方苦訴，讓卸下心防，配合前往就醫，讓家屬很感激。

屏東警分局崇蘭派出所員警日前接獲求助電話，指有 家人在住家內出現情緒失控、出現亂砸物品情事發生。巡邏員警接獲通知立即迅速趕赴到場，一方面通報119消防局派遣救護車及救護人員緊急趕赴協助救援。

羅姓、蔡姓2員抵達現場，報案人向警方表示，其妹妹在家喝醉酒後，因回憶過去往事，導致情緒失控進而拿起物品亂砸四散一地，且欲有自殘現象。警消勸說安撫這位黃姓女子，這時她激動情緒才慢慢的和緩下來並坐在椅子上。

但情緒仍非常不穩且堅決不願配合警消處理人員協助將其護送就醫，後來蔡姓女警握住她的雙手且耐心開導，終於讓她激動情緒才漸漸穩定下來，並且願意配合警消人員載送就醫。

警方表示，蔡姓女警緊握黃女雙手柔性勸說，並細心傾聽她訴苦，讓黃女宛如終於找到知心人般地感到溫暖與被理解，才讓事件平安落幕，警察展現人道關懷的服務精神，對家屬感激不已。

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