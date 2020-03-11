口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩實名制2.0明（12）日上午9點開放登記，中央流行疫情指揮中心今（11）日晚間公布預購網址emask口罩預約系統(emask.taiwan.gov.tw)，民眾可以上網登記或者以手機使用健保快易通APP進行預購。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，民眾可提前準備好讀卡機，或者下載健保APP預購，並提醒，由於預約開放至18日晚上8點，期間都可以預定，不用搶12日9點湧入。

羅一鈞表示，如果訂購人數超過700萬片（約233萬人份）將於預約結束進行抽籤，並於19日發送手機簡訊通知成功訂購，並進行繳費。

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至於有立委認為不應該收取7元運費，羅一鈞解釋，口罩實名制2.0會透過中華郵政法口罩送到物流中心，並在物流中心把三片一袋包裝完成並且送到全國1萬多個指定超商。這個7元包含物流、包裝、人工等費用。

▲eMask網站即將公布口罩實名制2.0。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心為確保訂購、取貨流程順暢，經與四大超商業者(7-11、OK、全家、萊爾富)討論，調整取貨方式，最新預購流程如下：

1.使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

2.成功預購者將於3月19日收到繳費通知簡訊，於繳費期限內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款，手機APP預購只能用ATM轉帳付款。ATM轉帳通路都包含行動銀行、網路銀行、網路ATM及實體ATM。

3.交易成功後，簡訊發送取貨序號。

4.民眾接獲取貨通知簡訊後，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)。

5.持小白單至超商櫃台領取口罩。

▲口罩實名制2.0線上預購「9時起登記」 最快3/26就能領。（圖／健保署提供）



指揮中心指出，本次線上預購是購買3月26日至4月1日期間的口罩額度，民眾可於3月12日至3月18日試營運期間，透過電腦連接預購網頁(emask.taiwan.gov.tw)，或以手機使用健保快易通APP進行預購。若不想使用線上預購或不想等候太久的民眾，仍可至健保特約藥局或衛生所購買。