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不敵疫情！員林車站「台鐵便當」3/31日畫下熄燈號 　網友不捨

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▲彰化員林車站台鐵便當營業到3月31日。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林車站台鐵便當3月31日停止營業。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在員林鎮升格為市及台鐵員林站高架化後，4年來伴隨著員林市人記憶的「台鐵便當部」因為租約到期及新冠肺炎疫情營業不如往常，將於3/31日正式熄燈，10日在臉書粉專公告，湧入許多留言，「為甚麼連一個台鐵便當都留不住」、「記憶中的好味道就這麼沒了」，讓許多網友感到非常不捨。

▲彰化員林車站台鐵便當營業到3月31日。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林車站台鐵便當3月31日停止營業。（圖／記者唐詠絮攝）

台鐵便當部在臉書寫下：

「由衷感謝各四方旅客對台鐵便當4年的厚愛，本店因合約即將屆滿，將不再販售台鐵便當也因租約到期。回首過往我們的點點滴滴，首創全台車站站內唯一的大聲公服務以及全台台鐵便當唯一有外送的服務，更是中區銷售便當數量第一都是前所未有的先例，讓許多在地旅客與遊子都有便當可食用，更是各公司行號外食的用餐選擇性。

但本店也確實因這次武漢疫情導致營運不如過往，租約也即將到期。經討論思考後也將做出重大決定，將在3/31日！本店結束營業，不再續合約，感謝各位四方旅客4年的支持與厚愛，本店將告一段落，結束營業，謝謝大家。」

▲彰化員林車站台鐵便當營業到3月31日。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林車站台鐵便當3月31日歇業。（圖／記者唐詠絮攝）

台鐵便當部4年來是員林市民的好鄰居，也是來往搭車下車必到的好所在，以往廊道還有與藝文結合，店內不僅賣便當、賣飲料還有其他與台鐵相關的產品，午晚餐時刻，買便當的旅客絡繹不絕，生意相當的好。如今因為租約到期及不敵新冠肺炎疫情，卻要畫下熄燈號，消息一出，讓網友相當的不捨，都希望未來還會再到員林車站賦歸開幕。

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