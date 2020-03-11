2020學甲小麥產業文化節　廢乾電池兌換環保洗碗精環保又實惠

▲台南市環保局在學甲區光華里小麥田推出資源回收創意宣導攤位，歡迎民眾一同參與闖關遊戲，營造資源永續的低碳家園。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局配合學甲區農會舉辦的「2020學甲小麥產業文化節」，將於3月14日上午9時至下午2時許，在學甲區光華里小麥田推出資源回收創意宣導攤位，歡迎民眾一同參與闖關遊戲，營造資源永續的低碳家園。

市長黃偉哲表示，地球資源有限需永續使用，資源回收物為可再利用之資源，例如廢紙類可再製成再生紙、廢玻璃容器可再製成玻璃砂或玻璃磚，若未回收被當作一般垃圾進入焚化廠，是資源上的浪費，歡迎週六假期鄉親到學甲走走，曬曬太陽同時響應資源回收活動。

環保局長謝世傑進一步說明，當日凡攜帶廢乾電池1公斤，即可兌換環保洗碗精1瓶，數量有限，換完為止，另設有環保遊戲器材「環保彈珠檯」，參加闖關遊戲回答問題即可獲得精美小禮物一份。活動現場將出動「金哥」、「紙弟」兩隻討喜的環保四尖兵公仔歡迎民眾捕捉、合照；也會不定時舉行有獎徵答活動，鼓勵民眾踴躍參加，一起體驗資源回收的樂趣。

環保局長呼籲，民眾分類後的資收物，除了可交付予環保局資收車或資收個體戶外，也可至環保局藏金閣、村里回收站或各區清潔隊參加兌換活動，若需詳細資訊可上資源回收全民動起來網站（http://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/）查詢。

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