愛土愛水護家園　環保觀念從學校做起

▲台南市環保局為了深植「愛土愛水護家園」，與教育界學者專家合作，進行「土壤及地下水防治」課程宣導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為了深植「愛土愛水護家園」，與教育界學者專家合作，進行「土壤及地下水防治」課程宣導，透過募集一群環境教育志工，培訓成宣導講師，以寓教於樂、淺顯易懂的土水保育教案及活動，前進校園散播友善環境、愛護土地的種子。

市長黃偉哲說，為環境盡一份力，其實很簡單，如同防疫，從自身預防做起，就能維護全民健康，因此只要每個人多一點重視，乾淨的環境俯拾皆是，藉由校園環境教育宣導，能使學童們發展正向環境價值觀，並可加深對日常生活環境保育的覺知度與敏感度。

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為了協助推廣環保署舞臺劇《小水滴歷險記》，環保局將土水防治校園宣導專車開進國小校園，辦理15場「土壤及地下水防治」宣導活動，透過逗趣又可愛的動畫短片「環保小尖兵」，並以共讀繪本「小水滴哭什麼？」，讓學童化身小水滴展開環保旅程。

其中專車來到第10站「後壁區菁寮國小」，學童專注地聽老師說故事，時不時舉手發言：「我知道！有乾淨的小水滴才有乾淨的土壤！」、「乾淨的水才能種出好吃的水果和蔬菜！」，在聽完小水滴的旅程後其中一名2年級的男同學，熱情地跳到講臺前說：「我每天努力做好資源回收來保護環境」，另一名男同學也搶著附和：「老師！我也有做好垃圾分類啊！」，可發現學童對於從舉手之勞的資源回收就可替環境保育盡一份心力，產生共鳴並皆異口同聲答應要好好保護環境，從此看出守護環境的種子確實生根萌芽。

環保局長謝世傑說明，去年宣導專車深受750名學童及15所校方的高度肯定與迴響，因此為呼應各級學校的期望，環保局持續與中華醫事科技大學孫逸民副校長合作，宣導專車也將待疫情趨緩後再次出發，讓更多大小朋友一同為環境盡一份力，歡迎對環境保育有熱誠志工加入宣導團隊，也邀請全市各級學校一起來參與，報名專線請洽（06）2674567#804李小姐。讓我們共同實現土淨水清，幸福宜居的目標，與您共創永續的土壤及地下水資源友善環境。

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