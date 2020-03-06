▲ 新北環保局「2020愛地球新行動」，再加碼「新行動評審青睞獎」。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年是世界地球日50周年，為喚起民眾日常生活中隨手做環保、天天都是地球日的觀念，新北市政府環保局於「新北i環保」臉書粉絲專頁發起「2020愛地球新行動」，民眾只要發想兩個與Double20相關創意環保新行動，在活動網頁「許願、行動拍照或攝影及分享」三個小步驟，就有機會獲得Dyson吸塵器和DJI Mavic air空拍機等大禮，活動至3月31日止，歡迎民眾把握最後機會。

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▲「2020愛地球新行動」是希望藉由網路力量擴散發酵「化口號為行動」。

環保局指出，「2020愛地球新行動」活動自2019年12月底推出以來，已收到超過百件的創意行動稿件，為回饋民眾並鼓勵更多人投入，活動決定再加碼「新行動評審青睞獎」兩名，民眾只要發想並執行兩個與20（Double20）相關的創意環保新行動，進入活動網頁網址：https://newaction.sakilu.com/許下自己的環保心願，於2020年3月31日前以拍照或攝影紀錄後上傳，就有機會獲得大獎等好禮。

環保局表示，「2020愛地球新行動」是希望藉由網路力量擴散發酵，邀民眾「化口號為行動」，共同守護我們的地球。民眾上傳的環保創意行動，除了有機會獲得各項大獎外，作品也還有機會於2020年即將辦理的環保分享會展出，屆時也將邀請獲獎民眾一同出席分享。

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